В Оше многодетным матерям вручены ордена "Баатыр Эне" и медали "Эне Данкы"

В городе Ош сегодня прошла церемония награждения многодетных матерей орденами "Баатыр Эне" и медалями "Эне Данкы". Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в своем поздравлении мэр города Ош Бакытбек Жетигенов отметил вклад каждой женщины-матери в развитие региона, в их героический подвиг в воспитании детей, которые в будущем принесут пользу Кыргызстану.

Согласно указу президента Кыргызской Республики, сегодня 20 матерей награждены орденом "Баатыр Эне", а 14 матерей награждены медалью "Эне Данкы". А также каждая женщина была награждена денежной премии от мэрии города Ош.

В городе Ош 567 матерей, награждены орденом "Баатыр Эне", из них 483 - пенсионного возраста, самой молодой - 34 года. Медалью "Эне Данкы" награждены 185 матерей.

Для справки: звание "Баатыр Эне" присваивается матерям, родившим семь и более детей и давшим детям достойное во всех отношениях образование. Для получения данного звания согласно соответствующим нормативно-правовым актам необходимо обратиться в органы местного самоуправления по месту жительства.