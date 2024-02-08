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Авария на ТЭЦ Бишкека: Испытание на прочность президента и его команды

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- Канат Кожоев
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Очередную серьезную аварию на бишкекской ТЭЦ устранили. В дома горожан вернулись тепло и горячая вода. Остались вопросы, на которые дадут ответы специальная комиссия и следствие в рамках возбужденного уголовного дела.

В то же время авария, как ни парадоксально, и сама ответила на некоторые вопросы. И позволила сделать некоторые промежуточные выводы.

Случился второй "без ТЭЦ" ровно через шесть лет после первого. Практически день в день. В 2018 году ТЭЦ на несколько дней вышла из строя в последних числах января, в 2024-м – в первых числах февраля. Все очень похоже: и тогда, и теперь город остался без отопления и горячего водоснабжения, которые восстанавливались по мере восстановления агрегатов чуть меньше недели… Похоже все, да не все. Многие бишкекчане обратили внимание на, казалось бы, незначительную деталь: на сей раз обошлось без паники. Ни у кого (ну, может, за редким исключением) не было ощущения какой-то глобальной катастрофы. Когда "Все пропало, что же теперь будет, мы все замерзнем и вымрем, как мамонты!"

На этот раз выход из строя ТЭЦ принес бишкекчанам определенные неудобства – но не случилось ничего фатального. Отчасти это, безусловно, объясняется тем, что в этом году не было таких морозов, как зимой шестилетней давности. Но есть и другое объяснение: паники не было у власти, и она (власть) не заразила истерикой народ.

Вспомним историю. "Накрылась" ТЭЦ вечером 26 января. И лишь поздно ночью с 26 на 27-е чиновники соизволили официально об этом сообщить. И тут же кинулись раздавать обещания: все заработает уже к вечеру сегодняшнего дня! Ой, не получилось… Ну уж до завтра точно все отремонтируем! Народ верил. Замерзал. И ждал. А чиновничий аппарат тем временем штормило и лихорадило. Натурально, швыряло из стороны в сторону, из крайности в крайность. Суетились, кричали: "Какой кошмар!", одно за другим собирали экстренные совещания… Но конкретного плана действий выработать так и не могли.

Вторая авария (29 января) внесла в нестройные ряды отцов народа еще большую неразбериху и сумятицу. Наконец признались, что понятия не имеют, когда все заработает и что для этого надо делать. Вдруг оказалось, что есть новый энергоблок, который можно было включить 27 числа, но почему-то не включили…

С горем пополам все включили и восстановили. Пересажали кучу людей, назначенных виновными. Провели расследование по модернизации ТЭЦ, в ходе которого выявилось очень много интересного. И в смысле денежных махинаций, и в других смыслах. Тогдашний начальник управления генерации и передачи энергии Нацэнергохолдинга Таалайбек Байгазиев на судебном процессе рассказывал, что его управление не успело своевременно проверить готовность ТЭЦ к отопительному сезону, потому что лично он и его заместители были откомандированы в область для проверки… избирательных участков накануне президентских выборов 2017 года.

Более чем странная ситуация. И действовавший на тот момент президент (Алмазбек Атамбаев), и его счастливый преемник (Сооронбай Жээнбеков) заботились об избирательных участках – гораздо больше, чем о благополучии граждан в осенне-зимний период. И как бы ни выгораживал Темирлан Султанбеков своего шефа, который лечится сейчас в Испании, как бы ни приписывал ему всяческие заслуги, якобы не позволившие стране скатиться в затяжной энергетический кризис, - все его рассуждения воспринимаются с долей здорового скептицизма. Модернизировали-то ТЭЦ именно при Атамбаеве. И воровали в процессе так, что чапан заворачивался, - тоже при нем.

Результат, как говорится, не замедлил сказаться. И вновь избранному главе государства, Сооронбаю Шариповичу, ничего не оставалось, как вместе со своими приближенными суетиться, заламывать руки, прятаться от народа и оправдываться – это, мол, не я, это мои предшественники во всем виноваты.

Садыр Жапаров в свойственной ему манере на предшественников не кивает. Признает ошибки – и свои, и своей команды. Анализирует их, делает выводы и готов исправить. При этом не рвет на голове волосы и не бьет себя в грудь. Ведет себя спокойно и сдержанно. И ему хочется верить. И не очень хочется паниковать.

В смысле воровства и закупки плоскогубцев по 600 долларов сейчас особо не развернешься. ГКНБ свое дело знает. Но то, что ТЭЦ нуждается в коренной реконструкции, - понятно даже не энергетику. Как и то, что пора обратить самое пристальное внимание на энергетическую систему Кыргызстана в целом. Для ее реанимирования уже сделано немало. А предстоит сделать еще больше.

Другой извечный вопрос – кадровый. Который тоже по мере сил решается, но до окончательного положительного результата еще далеко. Компетентных, профессиональных кадров пока еще катастрофически не хватает. И, кстати, в этот раз получилось наступить практически на те же грабли, что и шесть лет назад. Тогда некому было проверить готовность ТЭЦ к зиме, потому что проверяльщики занимались совсем другими делами; сейчас глава правительства Акылбек Жапаров явно не вовремя назначил на ТЭЦ новое руководство. Коней на переправе не меняют. И за полчаса до начала отопительного сезона не меняют начальство на ТЭЦ.

Сам глава кабмина в момент аварии был в Казахстане, глава Минэнерго – в Узбекистане, мэр Бишкека – тоже где-то за рубежом (просто дежавю). Но Садыр Жапаров был на посту и прибыл на место, чтобы лично в рабочем порядке контролировать ситуацию. И именно это дало народу стойкое чувство, что все под контролем.

Что теперь делать?

Тот же Акылбек Жапаров предположил, что "пора уходить от советского подхода в управлении энергосистемой". Что он имеет в виду? Возможно, превращение этой самой энергосистемы в негосударственную и бесплановую. Как, например, в Казахстане, где энергию вырабатывает огромное количество объектов разных форм собственности. Объекты изношены и время от времени выходят из строя, потому что продать и поделить – далеко не всегда лучший выход, если дело касается стратегической отрасли народного хозяйства. Вряд ли и Кыргызстан заживет лучше, распродав всю энергосистему в надежде на то, что новые собственники приведут ее в "божеский" вид.

Здесь нужны другие подходы, обдуманные, взвешенные решения. С комплексным, как бы банально это ни звучало, подходом. Дождаться итогов расследования, извлечь все уроки, учесть все мелочи и нюансы при радикальной модернизации ТЭЦ, принять во внимание и технический, и человеческий фактор. Этим всем президент и его команда сейчас и занимаются.


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URL: https://www.vb.kg/435228
Теги:
Акылбек Жапаров, Алмазбек Атамбаев, Садыр Жапаров, Сооронбай Жээнбеков, президент, энергетика, авария, модернизация, ТЭЦ
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