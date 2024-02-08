В Бишкеке выступят иранские музыканты

12 февраля в Малахитовом зале Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева состоится концерт иранских музыкантов. Об этом сообщает Культурное представительство при посольстве Исламской Республики Иран в КР.

По его данным, в программу вошли лучшие песни и мелодии известных иранских музыкантов Али Давуди (вокал) и Гульнаре Асади (фортепиано), которые выступают с концертами на различных фестивалях в СНГ. Супружеская чета представит местной публике избранные произведения из своего репертуара на персидском, русском и других языках. Начало в 18:30. Вход свободный.