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В Кыргызстан прибыло более 20 тысяч доз вакцины от COVID-19

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20 160 доз вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19 поступили на центральный склад Республиканского центра иммунопрофилактики (РЦИ) КР. Они будут распределены по пунктам вакцинации по всей стране, чтобы обеспечить иммунизацию наиболее уязвимых групп населения от COVID-19. Общая стоимость вакцин, предоставленных центром COVAX и доставленных при поддержке ЮНИСЕФ, составляет более 136 тыс. долларов США.

"В рамках поддержки программ по борьбе с COVID-19 в настоящее время 58 стран, в том числе и Кыргызстан, продолжают вакцинацию против COVID-19 в 2024 году. Несмотря на то, что в Кыргызстане ситуация с COVID-19 стабильна, сделать прививку – значит защитить себя от осложнений и существенно снизить риск заражения", - сказала Зинат Бейшебаева, Начальник Управления общественного здравоохранения, лицензирования медицинских и фармацевтических услуг МЗ КР.

Вакцина Pfizer-BioNTech против COVID-19 прошла преквалификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Она считается безопасным и эффективным для всех людей в возрасте от 6 месяцев и старше.

"ЮНИСЕФ и Правительство Кыргызской Республики будут продолжать работать вместе, чтобы обеспечить наличие и доступность вакцин для кыргызстанцев", - сказала Кристина Бруджиоло, исполняющая обязанности представителя ЮНИСЕФ в Кыргызстане.

Минздрав при поддержке ВОЗ работает над определением целевых групп для вакцинации против COVID-19.

"Посредством новых поставок вакцин мы укрепляем защиту Кыргызстана от Covid-19. Вакцинация остается нашим маяком надежды, защищая наши сообщества и прокладывая путь к более безопасному будущему", - заявил д-р Ливиу Ведраско, представитель ВОЗ в Кыргызстане.

Ранее ЮНИСЕФ закупил специализированное оборудование для Национального склада вакцин, чтобы помочь стране в хранении вакцин Pfizer, требующих сверхнизких температур (до -80°C).

Адреса учреждений, где можно сделать прививку, можно найти на сайтах: www.privivka.kg и www.med.kg.


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URL: https://www.vb.kg/435231
Теги:
вакцина, Кыргызстан
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