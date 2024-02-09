12 автомобилей МВД суд не признал бесхозными, но хозяевам от этого не легче

Первомайский районный суд Бишкека 17 января 2024 года принял решение по поводу 12 автомобилей, которые, напомним, были первоначально судом признаны бесхозными и затем присвоены милицией. Суд определил заявление МВД КР о признании бесхозными транспортных средств – оставить без рассмотрения. Проще говоря, эти автомобили должны быть возвращены хозяевам.

Еще раз напомним, ранее разгорелся скандал вокруг МВД. Люди рассказывали, что на машинах, привезенных по их заказу из Европы, милиция теперь ездит сама.

"МВД арестовало 12 автомобилей, которые были заказаны кыргызстанцами из Европы. Эти автомобили были изъяты в январе прошлого года под предлогом, что они являются якобы ворованными. Однако с момента их изъятия не было проведено никаких следственных мероприятий. Недавно мы узнали из судебного решения, что часть этих транспортных средств была объявлена в розыск.

Позже появилась информация о том, что эти автомобили были отправлены на перекраску. Через несколько недель стало известно, что машины были перекрашены и на них были приклеены наклейки ГАИ, а их статус был изменен на "бесхозные" судебным решением. Это является чистым грабежом. Мои клиенты сообщили, что для того, чтобы вернуть себе автомобили, с ними негласно проводились "торги" с начальной ставкой в 5 тысяч долларов и выше," - заявила ранее адвокат Алия Турумбекова.

Однако не все так просто и чтобы хозяевам вернуть свои автомобили, им нужно пройти новые круги ада. По словам Алии Турумбековой, так как автомобили были переданы на баланс государства, то есть стали государственными, то теперь законные владельцы автомобилей должны будут в судебном порядке обжаловать это решение.

"В тоже время пока истинные владельцы смогут получить свои автомобили пройдет куча времени. Все это время, а с учетом бюрократии это может занять не один год, милиция будет пользоваться этими автомобилями. Кто возместит владельцам время, покраску и возможный ремонт машины? Сомневаюсь, что МВД будет возмещать", - отметила юрист.

Пока же на этих автомобилях по-прежнему ездят сотрудники милиции и когда именно они будут возвращены владельцам неизвестно.