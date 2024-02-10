Айнура Жапарова пожаловалась президенту, что МВД покрывает убийц ее сына

Судя по всему, на Иссык-Куле повторяется история с сокрытием преступления. Детали, может, и разнятся, но суть остается прежней – преступник уходит ответственности благодаря поддержке в правоохранительных органах. Впрочем, пока это только предположения.

Напомним, житель Таласской области погиб в ночь с 5 на 6 августа 2023 года. Родные и друзья погибшего утверждали, что причиной смерти стало избиение группой неизвестных. Между тем, в милиции уверяли, что никакой массовой драки не было, и молодой человек умер по состоянию здоровья. Позже данный вопрос взял под личный контроль глава государства Садыр Жапаров. В итоге были выявлены подозреваемые в убийстве, включая трех милиционеров, которые пытались "замять" дело.

Мы не случайно начали наш материал с истории убитого жителя Таласа. Дело в том, что к нам в редакцию vb.kg обратилась жительница села Кара-Ой Иссык-Кульской области Айнура Жапарова, которая ищет справедливости в расследовании смерти ее сына Байэля Рысалиева. Как и в прошлой трагедии, она обращается к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову с просьбой взять дело под личный контроль.

По словам женщины, 16 декабря 2023 года ее сын не выдержал давления некоего члена ОПГ Максата и покончил с собой.

"16 декабря 2023 года около 20:16 часов вечера мой 20-летний сын Рысалиев Байэл покончил с собой. Я не могла поверить этому, потому что у него было много планов на жизнь. Мы жили втроем дома. В тот роковой день мы с мужем и сыном Байэлем были дома. На его телефон постоянно поступали звонки. На вопрос, кто ему звонит, он отвечал уклончиво. Я заметила, что во время одного из звонков высветилось имя Максат. Однажды, когда мы вернулись домой, то увидели очень сильно расстроенного Баэля. На вопрос, все ли у него в порядке, он опять ответил уклончиво. В последнее время он больше сидел дома и, оставшись дома, закрывал даже дверь на ключ.

В тот роковой вечер зазвонил телефон сына. Он вышел на улицу, и как только я начала разговаривать с сестрой, мне пришло сообщение от некой Дику, пересланное от Баэля, где было предсмертное письмо сына. Когда мы побежали в сарай, мой сын висел, и мы бросились резать веревку ножом. Я не могла поверить, как это могло произойти за 10-15 минут. Пока мы были заняты сыном, у него в кармане зазвонил телефон, и когда я посмотрела на экран, то там высветился номер Максата, который звонил всю ночь. Вскоре приехали скорая помощь и милиция.

Сын оставил нам предсмертную записку: "Дорогие мама и папа, простите меня, пожалуйста, я не виноват. Меня три дня били и подставили с наркотиками. Максат сделал всё это. Он неоднократно избивал меня. Я устал жить в страхе, устал бояться выходить из дома. Папа, мама, я всегда буду рядом с вами".

Моего сына отвезли в морг, предсмертное письмо и телефон моего сына забрали милиционеры Айбек и Чингиз под расписку. Парень по имени Максат, указанный в письме, был задержан милицией, а затем отпущен.

Позже, когда нам вернули телефон, оказалось, что многие сообщения, звонки, видео и фото были удалены. То есть вся информация, где фигурировал Максат, куда-то исчезла.

Позже мы узнали, что этот Максат со своими сообщниками пригрозил друзьям Баэля, чтобы те держали язык за зубами. Так мы узнали, что эти бандиты забирали моего сына на машине, били его, фотографировали и снимали это на видео, угрожая ему. Всё это мы узнали от местных жителей и по файлам, которые хранились в телефоне сына. Милиционеры все удалили.

Выражаю полное недоверие следователям РОВД. Когда я просматривала телефон, то звонков было полно, сейчас их только половина. Я думаю, что бандиты могли сына повесить, потому что двор у нас не огорожен, любой может беспрепятственно зайти. Я работала в больнице медиком, его отец работает посменно в аэропорту. Байэл часто оставался один дома, и они приходили в наше отсутствие. Иногда из шкафа пропадали деньги и вещи. Сын не трогал деньги без разрешения. Однажды, когда я пришла домой с работы, он свернулся калачиком в углу с запертой дверью. Когда я спросила, что случилось, он сказал, что ему страшно и что он боится. Я кое-как успокоила сына.

Несмотря на проведенное вскрытие и заключение экспертизы по делу сына, следователь не предоставляет нам никакой информации. Самое главное, мы так и не знаем до сих пор, было ли заведено уголовное дело по нашему заявлению, - рассказывает Айнура Жапарова.