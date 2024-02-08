Политолог сравнил свободу слова в Кыргызстане и в других странах

После того как президент Кыргызстана Садыр Жапаров поделился своими мыслями о свободе слова и правах человека в интервью агентству "Кабар", многие задумались о том, как эти слова отражаются на реальной жизни людей не только в Кыргызстане, но и за его пределами. Президент уверен, что в Кыргызстане ценят свободу слова и что народ страны не позволит её ограничить. Но в то же время, он указывает на то, что есть лица, которые используют эту свободу для распространения ложной информации и дестабилизации ситуации в стране. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился политолог Бакыт Бакетаев.

"Давайте посмотрим на другие страны и сравним их ситуацию. К примеру, ОАЭ и Китай, которые, несмотря на свои низкие позиции в рейтингах свободы слова, показывают впечатляющие экономические успехи и стабильность. ОАЭ, занимающие 145-е место в рейтинге свободы слова, и Китай, находящийся также в нижней части этого списка, оба являются примерами стран, где высокий уровень жизни и привлекательность для инвесторов не всегда идут рука об руку со свободой прессы.

А как насчет Сингапура? Страна известна своими строгими законами и ограничениями в области свободы выражения мнений, но при этом является одним из мировых лидеров по уровню жизни и экономическому развитию.

Пример Турции также показателен. Страна за последние годы столкнулась с критикой за ограничение свободы слова и прессы, но в то же время демонстрирует значительный экономический рост и активно развивает туристическую индустрию.

Эти примеры показывают, что реальность сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Международные рейтинги дают нам важную информацию о том, как в разных странах соблюдаются права человека и свобода слова, но они не всегда отражают полную картину. Важно помнить, что каждая страна уникальна, и в каждой из них есть свои вызовы и достижения. Как подчеркнул президент Жапаров, в Кыргызстане стремятся найти свой путь развития, учитывая как международный опыт, так и национальные традиции и ценности.

Что же касается упреков некоторых стран в наш адрес по поводу якобы ущемления свободы слова, то можно сказать одной фразой: "настоящий друг выскажет тебе претензию в личном разговоре, а не будет кричать об этом на весь мир"", - заявил политолог.