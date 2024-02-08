Алиев и Жапаров надеются на развитие братских отношений двух стран

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров передал поздравления главе государства Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на президентских выборах, сообщает азербайджанское издание Azertag.az.

Садыр Жапаров еще раз отметил важность восстановления территориальной целостности Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева, подчеркнул, что в этой стране идут быстрые процессы развития и международные позиции нашего государства крепнут.

"Фундамент наших двусторонних отношений заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев", - напомнил Жапаров.

Он также пожелал Ильхаму Алиеву успехов в его работе на благо прогресса Азербайджана.

Президенты Азербайджана и Кыргызстана выразили уверенность, что двусторонние дружественные и братские отношения будут и дальше развиваться всесторонне.