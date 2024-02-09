В Бишкеке парни похитили в маршрутке мобильный телефон у несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района.

По ее данным, 7 февраля 2024 года в милицию обратился гражданин М.Н. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в указанный день, находясь в салоне одного из маршрутных такси на пересечении проспекта Жибек-Жолу и улицы Буденного, из кармана куртки несовершеннолетней дочери тайно похитили мобильный телефон марки "Iphone11 Pro Max" стоимостью 56 тысяч сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (кража) УК Кыргызской Республики.

По горячим следам были задержаны гражданин А.А., 2004 года рождения и С.Б., 2007 года рождения, ранее неоднократно судимые за совершение аналогичных фактов преступлений, которые были водворены в ИВС.

При проведении соответствующих мероприятий у подозреваемых лиц обнаружен и изъят ранее тайно похищенный мобильный телефон потерпевшей.

В настоящее время устанавливается их причастность в совершении других аналогичных фактов преступлений.