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Школа в Наймане была модернизирована по проекту "Улучшение теплоснабжения"

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В Ноокатском районе Ошской области 8 февраля 2024 года состоялось торжественное мероприятии, посвященное открытию средней школы села Найман. Данный социальный объект был модернизирован в рамках проекта "Улучшение теплоснабжения", реализуемый Агентством развития и инвестирования сообществ (АРИС) и Кабинетом Министров Кыргызской Республики при поддержке Международной ассоциации развития и Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) Правительства Швейцарии.

На торжественном открытии приняли участие координатор проекта "Улучшение теплоснабжения" АРИС У.Бидинов, заместитель главы государственной администрации - акима Ноокатского района Ошской области М.Абилов, региональный координатор АРИС по Ошской области Марат Сагынбаев, приглашенные гости, сотрудники образовательного учреждения, а также жители села.

В ходе комплексной модернизации были проведены работы по повышению энергоэффективности. Улучшена теплоизоляция, усилена сейсмостойкость здания, заменили старые окна и двери на энергосберегающие, модернизирована система отопления, установлены электрокерамические батареи, полностью обновлена электропроводка, установлены энергоэффективные светодиодные лампы, а также улучшена система вентиляции здания. Одним из ключевых преимуществ проведенной модернизации является экономия электроэнергии на уровне 30-40%.

Добавим, что основной задачей Проекта"Улучшение теплоснабжения" является повышение энергоэффективности и сейсмоустойчивости в отдельных общественных зданиях, главным образом, в секторах образования и здравоохранения. В настоящее время Проект завершает работы по модернизации в 6 социальных объектах, расположенных в регионах Кыргызстана.

Автор: Айгуль Кубатова


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URL: https://www.vb.kg/435252
Теги:
Ноокатский район, школа
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