В супермаркете "Народный" нашли просроченные продукты питания

Специалистами Госсанэпиднадзора проведены внеплановые проверки по фактам реализации просроченных продуктов питания на территории ТРК "Орто-Сай" - в магазинах "Байтур" при ТК "Зима-Летто", ТК "Апогей" и "Чын-Эл-Нур" и на наличие плесени в сливочном масле торговой марки "Kav Kev" в магазине "Народный" по ул. Уметалиева, 152. Об этом сообщили в Госсанэпиднадзоре.

"В магазине "Байтур" уничтожены обнаруженные продукты питания с просроченным сроком реализации - кукурузная палочка шарики "Кузя", шоколад плиточный "Милка" в ассортименте (Lu, Tuc, Oreo, Клубничный, Молочный), "Нестле"-молочный, соки в ассортименте "Мульти фруктовый", "Фикс-Сики", "Мой", соки детские "Детское счастье", завтрак шоколадный "Nesguik".

В ТК "Апогей" уничтожено всего – 3 кг 900 граммов продуктов: грибной соус "Слобода", каша "Хайнс", горчичный соус "Хайнс" и соус "Бургер".

В ТК "Чын-Эл-Нур" уничтожено всего - 7кг 300 граммов: консервированные оливки, хлопья "6 злаков", горчица "Ешь", конфеты глазурованные вафельные "Амопола", хлебцы "Идеальная форма", хлопья геркулес "Алтайская сказка", плиточный шоколад "Мерси", маргарин "Пампушка", печенье с клубничной начинкой "Сэндвич", мучные изделия в ассортименте "Восточные сладости".

Вся продукция с просроченным сроком реализации была изъята поставщиками и уничтожена, о чем составлены акты об изъятии и уничтожении (поставщиками) с фото и видео съемкой.

В магазине "Народный" по ул.Уметалиева, 152 в ходе внеплановой проверки обнаружено масло сливочное с плесенью т.м. "Kav Kev" - 900 граммов.

В отобранной продукции лабораторно обнаружены БГКП и плесень, что не соответствует требованиям ТР ТС 033\2013 "О безопасности молока и молочной продукции".

За выявленные нарушения составлены 4 протокола о правонарушении и вынесены 4 постановления о наложении взыскания по делу о правонарушениях (штраф) на 74 тыс. сомов".