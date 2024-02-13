ВИЧ-положительная бишкекчанка Светлана Бондаренко прорывает стену стигмы

Недавно посмотрела сериал "Такая, как все", рассказывающий о жизни успешной и красивой женщины. Но что делает этот фильм по-настоящему захватывающим, так это неожиданный поворот событий, который происходит, когда главная героиня обнаруживает, что она ВИЧ-положительная. Эта неожиданная смена сюжета заставляет задуматься о том, с какими вызовами приходится сталкиваться людям, живущим с ВИЧ.

Впечатляюще и искренне звучал рассказ героини нашего материала, которая без каких-либо прикрас пролила свет на то, как живут ВИЧ-позитивные граждане в Кыргызстане. В 2007 году у бишкекчанки Светланы Бондаренко был обнаружен вирус иммунодефицита человека. Ниже ее рассказ:

Использование собственного опыта для просвещения о ВИЧ

Зная, что я отношусь к группе риска из-за употребления инъекционных наркотиков, так как всегда осознавала вероятность обнаружения ВИЧ-положительного статуса. Однако, наличие маленького ребенка в то время заставило меня радоваться тому, что я успела родить его до того, как у меня обнаружили вирус иммунодефицита человека. Сознание различных способов передачи ВИЧ всегда было частью моего образа мышления.

После того, как я оказалась в реабилитационном центре, я получила огромную поддержку от других пациентов. Мы с ними были эмпатичны друг к другу, что помогло мне преодолеть трудности и найти в себе силы для дальнейших действий.

Не заставив себя долго ждать, я присоединилась к движению активистов. Я осознавала, что могу стать голосом для ВИЧ-положительных людей, чтобы они могли защитить себя и знать свои права. Участие в различных мероприятиях и акциях стало для меня важным способом передачи информации. Я постоянно подчеркивала, что никто не застрахован от ВИЧ, и что этот вирус не имеет внешних признаков. Моим призывом молодежи было принятие мер для обеспечения защищенного полового контакта, ведь стыд является значительным препятствием на этом пути.

Столкновение с предвзятыми взглядами

Моя семья встретила мой диагноз спокойно, но в их глазах не было радости. Однажды, вернувшись с одного мероприятия, я заметила, как женщины сидели во дворе и указывали на меня пальцем. Шепот за моей спиной был неприятным напоминанием о том, какое общественное отношение может быть.

Я встретила их испепеляющим взглядом, но мне было тяжело осознать, что моя бабушка пострадала еще больше. Она стала объектом осуждения соседей, и стыд переполнял ее. Это заставило ее избегать общественных мест, включая двор.

Влияние стереотипов на самооценку и самоощущение

ВИЧ всегда был представлен в обществе как что-то негативное, причем сопряженное с представлением о порочности человека. Это навязывало стереотипы и лишало людей уважения и ценности, стирая их личность и таланты.

При обнаружении ВИЧ, человеку приходится подписывать документ, который заявляет о его уголовной ответственности за возможное инфицирование другого человека. Это важное напоминание о том, что каждый несет ответственность за своего сексуального партнера.

От страха и пренебрежения до понимания и сострадания

К сожалению, в больницах часто происходит грубое обращение с ВИЧ-положительными пациентами. Однако даже если медики не всегда способны вылечить болезнь, они могут предоставить важную моральную поддержку. Иногда простое доброе слово может стать настоящей панацеей для души.

Отношение к людям, живущим с ВИЧ, часто бывает разным: кто-то проявляет понимание и сострадание, а кто-то испытывает страх и пренебрежение. Это отражает разнообразие восприятия и недостаток информированности об этом вопросе.

Стремление к инклюзивному обществу

К сожалению, проекты по ВИЧ часто сталкиваются с проблемой финансирования, что делает их малоинтересными для общества. Недавно закрылся такой важный проект, как "Тинеджейзер", который поддерживал ВИЧ-положительных детей. Для этих детей это было источником поддержки и понимания. К сожалению, их близкие часто не обладают достаточными знаниями о ВИЧ и не понимают важность принятия ребенка таким, какой он есть. Этим детям необходимо знать, что они равны перед законом и обществом, и что их статус ВИЧ не делает их ничем менее ценными или уникальными в сравнении со сверстниками.

Дилемма раскрытия статуса

У меня есть молодой человек, и с самого начала нашего знакомства он знал о моем статусе. Я сразу же ясно дала понять, что шантаж в мою сторону исключен. Очень многие женщины подвергаются этому ужасному опыту и живут в постоянном страхе. Однако я не призываю всех раскрывать свой статус, поскольку это очень личное решение каждого.

Когда я вернулась из-за границы, встретилась со своим старым другом, и мы отправились на дискотеку. Там один из пришедших парней из района обратился к нам с вопросом: "А что ты делаешь с этой спидозницей?" Однако мой друг спокойно и уверенно отреагировал на его выпады, заявив, что это не его дело с кем он встречается.

Преодоление самостигматизации

Если бы я жила за границей, возможно, мне было бы легче. Там открыты больше возможностей для участия в различных мероприятиях и присоединения к мировым движениям. В отличие от этого, в Кыргызстане часто важна лишь статистика, а не человеческие истории.

Когда человек узнает, что он ВИЧ-положительный, важно, чтобы он получил максимально возможное количество информации о новых препаратах, рекомендациях врачей и историях других людей, которые успешно живут с ВИЧ. Важно осознать, что ВИЧ - это пожизненное заболевание, подобно сахарному диабету, но это не должно становиться причиной для самостигматизации.

Необходимо также помнить, что современные препараты позволяют существенно снизить вирусную нагрузку в организме и снизить риск передачи инфекции партнеру. Однако многие боятся осуждения со стороны окружающих, и у некоторых могут возникать мысли о самоубийстве. Важно, что у нас в стране не хватает квалифицированных психологов, которые могли бы работать с людьми живущими с ВИЧ. Тем не менее, вопросы, связанные с половыми отношениями и ВИЧ, всё ещё остаются табу, хотя их обсуждение является ключом к сохранению здоровья и качества жизни.

Сложности

ВИЧ-положительные граждане сталкиваются с множеством трудностей, которые затрагивают различные аспекты их жизни и здоровья.

Одна из проблем, с которой сталкиваются ВИЧ-положительные - это доступ к медицинским услугам. Некоторые больницы отказывают в проведении операций или лечении, основываясь на статусе ВИЧ. Это может привести к серьезным последствиям, как в случае с парнем, которому несколько больниц отказали в операции по удалению аппендикса, что привело к осложнениям и перитониту.

Другие проблемы включают ограниченный доступ к искусственному оплодотворению, проблемы с фильтрацией легких, а также серьезные заболевания, такие как проблемы с почками и цирроз печени, которые могут потребовать специализированного лечения и ухода.

Каждый человек заслуживает уважения и заботы

Кроме того, отсутствие хосписов для людей с ВИЧ означает, что многие из них не имеют возможности уйти достойно в последний путь. Несмотря на то, что медицинские права ВИЧ-положительных граждан закреплены в государственных гарантиях, на практике эти права часто не реализуются.

Важно помнить, что каждый человек заслуживает уважения и заботы, вне зависимости от его статуса или заболевания. Будьте человечными, проявляйте милосердие и солидарность. Не занимайтесь осуждением, а поддерживайте тех, кто нуждается в вашей помощи и поддержке, - говорит Светлана.

Информацию о путях передачи ВИЧ и ответы на другие вопросы можно найти по ссылке.

Предлагаем пройти тест для проверки ваших знаний о ВИЧ.