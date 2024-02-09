Кто подставил президента Жапарова?

7 февраля было объявлено о снятии с рассмотрения закона об НПО в Кыргызстане, который должен был усилить контроль над НПО и СМИ-иноагентами в республике.

Одновременно в СМИ был слит текст угрожающего письма госсекретаря Энтони Блинкена в адрес президента Садыра Жапарова. Блинкен угрожает сворачиванием инвестиций и гуманитарных проектов Запада в республике, если власти будут требовать финансовой отчетности у организаций, действующих в интересах США и их союзников.

У аудитории явно создают впечатление, что Жапаров испугался американских угроз и отозвал собственный закон. Но наши источники в Бишкеке сообщают, что очередное рассмотрение поправок к закону об НПО в парламенте было сорвано по вине членов профильного комитета, которым накануне угрожал посол США Лесли Вигери. Он пугал введением американских санкций против членов их семей и даже арестом их родных, включая несовершеннолетних, в случае поездок в страны Запада.

Депутаты, видимо, прогнулись, но как отреагирует в этой ситуации президент Жапаров и глава ГКНБ Камчибек Ташиев, который ранее активно поддерживали этот закон? Пойдут ли они на поводу у американского шантажа?

Напомним, США пригрозили заморозить инвестиции, "уменьшить международную поддержку программ, которые поддерживают ваши приоритеты в области экономики, здравоохранения и чистой энергии". "Организации гражданского общества будут оказывать мало услуг вашим гражданам... американские партнеры по реализации настолько обеспокоены этим законом, что рассматривают возможность превентивного прекращения своей деятельности в Кыргызской Республике" – пишет Блинкен.

Напомним, что в действительности аналогичные законы о контроле над иноагентами сейчас действуют в США (закон FARA) и Великобритании (закон FIRS). В ноябре 2023 года Еврокомиссия приняла "Пакет защиты демократии", обзывающий европейские государства принять аналогичные законы об иноагентах для пресечения внешнего влияния. Официальный Париж уже заявил о подготовке аналогичного акта, который должен противостоять и китайскому, и американскому внешнему влиянию.

Разумеется, Блинкена в Брюсселе никто не испугался, да и не позволил он себе никаких окриков в адрес европейских партнеров. А вот Бишкек он считает возможным запугивать, если республика попытается жить по тем же законам, которые введены в самих США.

Посмотрим, какова будет реакция на американские ультиматумы со стороны Садыра Жапарова. Этот момент – сложный экзамен для президента республики.

Позволит ли он иностранцам заблокировать работу национального парламента или покажет, кто в доме хозяин?

Источник: stanradar.com