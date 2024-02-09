Уже готовы радовать любимых? Идеи подарков на 14 февраля от O!Store

Сеть магазинов O!Store приготовила разные идеи подарков на любой кошелёк.

Фитнес-браслет – поможет измерить частоту биения сердца, быть в форме и следить за здоровьем. Это может быть бюджетный вариант AWEI H16 или смарт-часы Green Lion Ultra.

Пауэрбанк – как символ вашей заботы о любимом человеке, навсегда исключит ситуации с севшим аккумулятором. Ваша половинка всегда будет на связи, даже если рядом нет розеток.

Для связи друг с другом популярные и очень красивые модели смартфонов, у каждого из которых своя фишка:

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