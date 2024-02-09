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Уже готовы радовать любимых? Идеи подарков на 14 февраля от O!Store

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Сеть магазинов O!Store приготовила разные идеи подарков на любой кошелёк.

Фитнес-браслет – поможет измерить частоту биения сердца, быть в форме и следить за здоровьем. Это может быть бюджетный вариант AWEI H16 или смарт-часы Green Lion Ultra.

Пауэрбанк – как символ вашей заботы о любимом человеке, навсегда исключит ситуации с севшим аккумулятором. Ваша половинка всегда будет на связи, даже если рядом нет розеток.

Для связи друг с другом популярные и очень красивые модели смартфонов, у каждого из которых своя фишка:

  1. Xiaomi Redmi Note 13 Pro – смартфон 2024 года с превосходными техническими характеристиками;
  2. Vivo V25 5G – эффектный и очень красивый камерофон;
  3. Samsung Galaxy A34 5G – не боится воды и радуем ярким дизайном;
  4. Infinix HOT 12 Play – быстрый и мощный смартфон для жизни и игр с батареей 6000 мАч;
  5. iPhone 15 Pro – одна из популярных моделей сегодняшних дней

В O!Store действует удобная программа рассрочки без первоначального взноса и без переплат. Приходите в O!Store, а если вам некогда, просто позвоните 0705007000 и подарок приедет к вам сам – по Бишкеку работает бесплатная доставка. В наличии большой ассортимент смартфонов от ведущих мировых брендов и аксессуаров.

O!Store желает всем любви!

Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР № 037.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016


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