Совсем скоро в России пройдут выборы главы государства. Президентская кампания стартовала 7 декабря 2023 года после единогласного решения Совфеда о дате голосования – 15-17 марта 2024 года.

И мало у кого возникают сомнения, что Запад не предпримет попытки вмешательства в предстоящий процесс. Стоит напомнить, что в октябре прошлого года западные "друзья" публично объявили об этом, приняв резолюцию ПАСЕ с призывом "признать Владимира Путина нелегитимным после окончания его нынешнего президентского срока". Кроме того, в резолюции содержится открытый призыв к странам Запада включиться в попытки подрыва российского конституционного порядка и начать работать на дестабилизацию общественно-политической ситуации в России под видом "восстановления демократии" в интересах "Европы и всего мира". Документ наглядно свидетельствует, что США и их сателлиты готовятся к масштабной кампании по попыткам вмешательства в выборы 2024 года.

Такая тактика не нова для Вашингтона. Соединенные Штаты Америки чаще, чем любая другая страна в мире, пытаются вмешиваться в ход выборов в других государствах. По данным исследования научного сотрудника Института политической жизни и стратегии при Университете Карнеги-Меллона в Питтсбурге (штат Пенсильвания), Дова Левина, с 1946 по 2000 годы США пытались влиять на избирательные процессы в других странах не менее 81 раза.

Аналогичное признание сделал и бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси в эфире телеканала Fox News. В качестве примера бывший босс ЦРУ привел Грецию и Италию. На вопрос, а что же в настоящее время, – цинично рассмеялся.

И пока коллективный Запад вкладывает колоссальные средства в раскачку внутренней обстановки в России, в странах Старого света, да и самой Америке, как снежный ком нарастают экономические и политические проблемы, с которыми нынешний политический истеблишмент, как показывает практика, справиться не может.

Европа столкнулась с кризисными явлениями по всем фронтам. Государства еврозоны страдают из-за санкций, поскольку отказалась от российской энергетики. Из-за этого западные страны вынуждены закупать энергоресурсы вдвое дороже, и со временем их товары перестали быть конкурентоспособными на рынке. Как следствие экономика ЕС демонстрирует признаки кризиса: стремительно сокращается деловая активность, нарастает тяжелая ситуация в промышленности. Опережающие индикаторы находятся на худших показателях даже по сравнению с ковидным периодом. Настроения бизнеса ухудшаются с каждым днем на фоне высокой инфляции и скачка по процентным ставкам.

Еще недавно Германию называли "мотором" Евросоюза, а теперь - "больным человеком Европы". Во втором квартале 2023 года экономика Германии стагнировала, а до этого в течение двух кварталов подряд снижалась. Среди большинства экономистов такая динамика считается признаком рецессии. Ключевой индекс деловых настроений, составляемый мюнхенским институтом ifo на основе опроса более чем девяти тысяч компаний, упал в четвертый раз подряд, откатившись к самому низкому значению с августа 2020 года.

Во Франции, второй экономике Европы, индекс деловой активности снизился с 47,1 до 46,7, показав самый низкий результат за последние два с половиной года. Основной фактор, формирующий эту динамику, - низкие темпы создания рабочих мест вкупе с высоким для Европы уровнем безработицы - 7,2%.

За последние два года уровень банкротства предприятий Европы достиг высочайшего уровня, но страны ЕС в ущерб собственным гражданам продолжают спонсировать Украину. Согласно отчету Евростата, во II квартале 2023 года увеличение количества разорений было зафиксировано во всех секторах экономики по сравнению с предыдущим кварталом. В 22 странах Евросоюза респонденты заявили, что их "уровень жизни снизился и будет снижаться в ближайшие годы". А в отчете Международного валютного фонда прогноз роста еврозоны уже снижен до 0,9% с предыдущих 1,2%.

Кроме того, европейские страны охватили многотысячные протесты фермеров, недовольных ростом тарифов и низкими заработками. Забастовки фермеров коснулись самых разных государств ЕС - от Франции до Румынии. Причины протеста европейских фермеров связаны с глубоким кризисом в сельскохозяйственной сфере. Лидерам Евросоюза найти компромисс с аграриями пока не удается.

В ЕС также не могут прийти к согласию еще по одному вопросу – поддержке киевского режима. С каждым днем энтузиазм стран Запада относительно оказания Украине помощи начинает угасать. Несмотря на то, что 1 февраля лидеры государств - членов Европейского Союза со второй попытки утвердили выделение Украине долгосрочной бюджетной помощи объемом 50 млрд евро на ближайшие 4 года, политический кризис внутри ЕС будет только усиливаться, уверены эксперты. К слову, по итогам саммита было принято решение, что бюджетное финансирование Украины сократится в полтора раза по сравнению с уровнем 2023 года.

Сложно найти финансирование для Украины становится и в США. Американские законодатели с осени 2023 года не могли договориться о продолжении финансирования на 2024 год. Байден и демократы настаивали на необходимости выделить 106 млрд долларов нескольким странам (по мере того, как продолжаются военные действия в Газе, Вашингтон распыляется еще и на борьбу с йеменскими хуситами – Прим. Авт.), из которых Украине предназначены 60 млрд долларов, но республиканцы требовали больше финансирования на охрану собственных границ. Напомним, что запрос на оказание финансовой помощи Украине президент США направил в Конгресс еще в октябре прошлого года. Однако конгрессмены-республиканцы сразу дали понять, что не допустят выделения этих средств, если администрация Байдена не пойдет им навстречу по ряду вопросов.

А потом "вспыхнул" Техас. В январе администрация США пожаловалась в верховный суд страны на власти Техаса после того, как нацгвардия штата заблокировала доступ к границе для патрулей федеральных служб. В свою очередь власти Техаса настаивают, что охрана границы не осуществляется должным образом, что привело к рекордному количеству нелегалов. В штате предпринимают свои меры по борьбе с ними.

Рейтинг одобрения Джо Байдена снизился до самого низкого уровня за время его президентства и составляет всего 40 процентов. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса NBC News. Ну а почти две трети граждан США считают, что умственные способности их 81-летнего президента демонстрируют снижение. Больше всего американцы недовольны его действиями в области миграции и противодействия инфляции. На фоне сильного падения рейтинга среди избирателей президент теряет и поддержку среди однопартийцев. Причина - проводимая им политика в отношении Газы и Израиля.