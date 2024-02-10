RestPoint на Великом Шелковом пути. На юге КР открыли еще две точки отдыха

На юге Кыргызстана в местах, через которые проходят тысячи туристов, появились две новые точки отдыха. Первый RestPoint стоит на Великом Шелковом пути рядом со знаменитым Узгенским минаретом. Эту башню построили почти тысячу лет назад, когда Узген был второй столицей государства Караханидов. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки развития туризма КР.

Еще один RestPoint открыли прямо на трассе Бишкек-Ош в селе Барпы Сузакского района. Теперь на юге Кыргызстана работает четыре точки отдыха – в Барпы, Узгене, Кара-Куле и Джалал-Абаде. Кроме того, готовятся к открытию два новых RestPoint на Иссык-Куле.

Современные и аутентичные точки отдыха уже оценили и туристы, и сами кыргызстанцы. Первый RestPoint появился прошлой весной в Кемине на повороте на объездную, и у всех путешествующих на Иссык-Куль теперь есть возможность с комфортом отдохнуть в дороге. В точках отдыха можно зарядить электромобиль и гаджеты, выпить кофе или чай, перекусить и принять душ. Все RestPoint расположены на популярных и оживленных туристических маршрутах и междугородних трассах.

В торжественной церемонии открытия новых RestPoint в Узгене и Барпы участвовали вице-президент Фонда поддержки развития туризма Болотбек Дыйканбаев, представители администраций Ошской и Джалал-Абадской областей.