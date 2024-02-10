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Ноокатские яблоки скоро будут на столах китайских потребителей

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Заместитель председателя Кабмина - Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев с рабочей поездкой находится в Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Он ознакомился с работой сельскохозяйственного садоводческого кооператива "Ноокатское яблоко" в Ноокатском районе.

Как отмечается, в кооперативе "Ноокат-алмасы" имеется интенсивный яблоневый сад на 15,0 га, вишневый сад на 4,0 га, ореховые сады на 4,0 га. В сезон на предприятии работают около 70 местных жителей.

Сегодня завершается строительство логистического центра вместимостью 1200 тонн. Кроме того, построен холодильник для хранения фруктов вместимостью 350 тонн, имеется упаковочная линия, сортировочный и моечный цеха.

В завершение выездного совещания было принято решение организовать семинары для фермеров со всех регионов республики в специальном учебном центре на базе кооператива "Ноокат-Алмасы".

Также министром поручено оказать содействие в заключении договоров по экспорту местных яблок в Китай под брендом "Яблоки Ноокат", также было дано поручение структурным подразделениям министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности организовать специальные яблочные фестивали.


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URL: https://www.vb.kg/435263
Теги:
Китай, Кыргызстан, Минсельхоз
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