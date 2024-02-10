Погода
$ 89.40 - 89.72
€ 96.02 - 97.02

Батыралиев: врачи и пациенты конфликты должны решать законным путем

197  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

- Во взаимоотношениях пациента и работников здравоохранения проблемы были всегда, но с активным участием СМИ стали больше освещаться, да и времена стали другими, когда претерпели изменения ответственность медицинских работников, самого пациента и медицинских учреждений, - сказал vb.kg Талантбек Батыралиев, инвазивный кардиолог, профессор, экс-министр здравоохранения Кыргызской Республики.

- С развитием цифровых технологий пациенты стали больше осведомлены и хотят получать более качественные медицинские услуги. Однако не всегда и не везде они имеют то, что ожидают, и именно этот фактор усугубляет взаимоотношения. Я бы не сказал, что кто-то имеет право посягать на чужое здоровье или жизнедеятельность. Если пациент не доволен и считает, что со стороны врача есть ошибки или какое-то неблагоприятное отношение, для этого есть администрация. Это не решение проблемы пускать в ход кулаки. В более серьёзных ситуациях для разбирательства необходимо подключать правоохранительные органы.

Подобные конфликты случаются во всём мире, но в некоторых странах приняты определенные современные законы, которые регулируют взаимоотношения всех участников процесса: пациента, врача и лечебно-профилактического учреждения. Любые вопросы должны решаться только законным путём. Иногда бывают более тяжелые последствия и начинаются взаимообвинения и не только со стороны пациента, но и в оправдание со стороны моих коллег. Я уверен, что решение таких вопросов не должно быть поспешным.

В бытность моей работы министром вместе с политиками я поднимал вопрос о том, что настало время страховать медицинских работников от врачебных ошибок, чтобы были такие законы, которые будут регулировать взаимоотношения врач-пациент в системе здравоохранения. К сожалению, и у медработников бывают недостатки, и это может случиться как по вине моих коллег, так и при отсутствии надлежащих условий для обеспечения качественной медицинской услуги, в чем принимает участие и государственная структура.

Начитавшись информации в интернете, всё чаще пациенты упрекают врачей, что они не предоставили им современное лечение, но, извините, работник медицинского учреждения оказывает услугу в пределах тех возможностей, которые у него имеются. Другое дело, если все ресурсы есть, а ты чего-то недосмотрел и недоделал. В любом случае, если пациент недоволен, все вопросы правильнее решать не взаимными оскорблениями, а законным путём: обращаться в администрацию, в Минздрав, в правоохранительные органы. Нам пора учиться жить по закону.

Во всём мире есть такой закон о страховой медицине, который защищает врачей от врачебных ошибок. Почему-то в своё время это было понято так, что я хочу защитить своих коллег и увести их от ответственности. Но, поверьте, в большинстве случаев врач делает всё возможное, что в его силах, чтобы спасти пациента, но возникают непредвиденные осложнения. Это не означает, конечно, что надо прикрываться статистическими данными, но, если экспертная комиссия считает, что врач сделал всё, а случившееся осложнение описано в литературе, ожидаемо и бывает, то в таких случаях медицинские работники должны быть защищены.

В современных подходах данный закон должен защищать не только медицинских работников, но и, естественно, права пациента. Я бы очень хотел, чтобы кыргызстанцы поменьше болели, а все спорные вопросы мы решали бы на основе взаимного уважения.

Елена Баялинова, медиаэксперт по вопросам здравоохранения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435264
Теги:
закон, права человека, конфликт, Кыргызстан, врачебная ошибка, врачи, Помощь, пациент
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  