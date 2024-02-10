Батыралиев: врачи и пациенты конфликты должны решать законным путем

- Во взаимоотношениях пациента и работников здравоохранения проблемы были всегда, но с активным участием СМИ стали больше освещаться, да и времена стали другими, когда претерпели изменения ответственность медицинских работников, самого пациента и медицинских учреждений, - сказал vb.kg Талантбек Батыралиев, инвазивный кардиолог, профессор, экс-министр здравоохранения Кыргызской Республики.

- С развитием цифровых технологий пациенты стали больше осведомлены и хотят получать более качественные медицинские услуги. Однако не всегда и не везде они имеют то, что ожидают, и именно этот фактор усугубляет взаимоотношения. Я бы не сказал, что кто-то имеет право посягать на чужое здоровье или жизнедеятельность. Если пациент не доволен и считает, что со стороны врача есть ошибки или какое-то неблагоприятное отношение, для этого есть администрация. Это не решение проблемы пускать в ход кулаки. В более серьёзных ситуациях для разбирательства необходимо подключать правоохранительные органы.

Подобные конфликты случаются во всём мире, но в некоторых странах приняты определенные современные законы, которые регулируют взаимоотношения всех участников процесса: пациента, врача и лечебно-профилактического учреждения. Любые вопросы должны решаться только законным путём. Иногда бывают более тяжелые последствия и начинаются взаимообвинения и не только со стороны пациента, но и в оправдание со стороны моих коллег. Я уверен, что решение таких вопросов не должно быть поспешным.

В бытность моей работы министром вместе с политиками я поднимал вопрос о том, что настало время страховать медицинских работников от врачебных ошибок, чтобы были такие законы, которые будут регулировать взаимоотношения врач-пациент в системе здравоохранения. К сожалению, и у медработников бывают недостатки, и это может случиться как по вине моих коллег, так и при отсутствии надлежащих условий для обеспечения качественной медицинской услуги, в чем принимает участие и государственная структура.

Начитавшись информации в интернете, всё чаще пациенты упрекают врачей, что они не предоставили им современное лечение, но, извините, работник медицинского учреждения оказывает услугу в пределах тех возможностей, которые у него имеются. Другое дело, если все ресурсы есть, а ты чего-то недосмотрел и недоделал. В любом случае, если пациент недоволен, все вопросы правильнее решать не взаимными оскорблениями, а законным путём: обращаться в администрацию, в Минздрав, в правоохранительные органы. Нам пора учиться жить по закону.

Во всём мире есть такой закон о страховой медицине, который защищает врачей от врачебных ошибок. Почему-то в своё время это было понято так, что я хочу защитить своих коллег и увести их от ответственности. Но, поверьте, в большинстве случаев врач делает всё возможное, что в его силах, чтобы спасти пациента, но возникают непредвиденные осложнения. Это не означает, конечно, что надо прикрываться статистическими данными, но, если экспертная комиссия считает, что врач сделал всё, а случившееся осложнение описано в литературе, ожидаемо и бывает, то в таких случаях медицинские работники должны быть защищены.

В современных подходах данный закон должен защищать не только медицинских работников, но и, естественно, права пациента. Я бы очень хотел, чтобы кыргызстанцы поменьше болели, а все спорные вопросы мы решали бы на основе взаимного уважения.

Елена Баялинова, медиаэксперт по вопросам здравоохранения.