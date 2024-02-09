В Китае встречают Зеленого Дракона и Весну

Китайский Новый год с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Поднебесной и других странах Восточной Азии. В отличие от своего западного аналога постоянной даты начала Китайского Нового года нет, и каждый год она назначается на разное время. Новый - 2024 год наступил 10 февраля, а празднование его закончится 24 февраля. Кстати, закончится же год по китайскому календарю 28 января 2025 года. В Китае Новый год называется еще Праздником весны. Согласно поверьям, в этот день природа пробуждается от зимнего сна.

Дракон - символ 2024 года

Каждый год в Китае символизируется комбинацией, которая повторяется только раз в 60 лет. Эта комбинация представляет собой одно из 12 зодиакальных животных определенного цвета, соответствующего одной из пяти стихий (вода, земля, металл, огонь и дерево). Китайский Новый год 2024 будет символизировать животное Дракон и стихия Дерево, а основным цветом года станет зеленый, который связывают с обновлением, процветанием, чистотой и гармонией. В культурах стран Востока Дракон является одним из наиболее значимых существ и неизменно ассоциируется с роскошью и благополучием.

В китайской традиции Дракон символизирует императорскую власть, олицетворяет мудрость, могущество и благородство. Отношение к этому существу у китайцев совершенно особое. Жители Поднебесной верят, что драконы являются хозяевами погоды, рек и дождей, а также способны влиять на природные явления. Поэтому неудивительно, что образ Дракона с древних времен фигурирует в искусстве стран Востока и продолжает быть актуальным и символичным вплоть до настоящего времени. Кстати, каждый 60-летний круг начинается деревянной Крысой и заканчивается водяной Свиньей. Очередной такой круг стартовал 2 февраля 1984 года, а завершится 29 января 2044 года.

Нянь боится красного цвета

Чтобы защитить свои дома от монстра по имени Нянь, который, согласно мифу, является в первый день праздника, чтобы разорить все поселения: съесть весь скот и собранный урожай, китайцы заранее украшают свои жилища. Они обклеивают дома снаружи красивыми узорами из красной бумаги, парными надписями и картинами с пожеланиями счастья, здоровья и долголетия, а также развешивают красные фонари. Понять, с чем связана такая любовь к красному цвету, поможет опять-таки легенда о происхождении праздника. В ней говорится о том, что однажды люди заметили, как Нянь испугался ребенка в красной одежде, и пришли к выводу, что отпугнул чудище именно цвет.

Кроме того, накануне праздника каждая семья тщательно убирает свое жилье, считая, что таким образом они очищают свою жизнь от любых неудач и освобождают место для счастья. А вот привычную всем нам новогоднюю елку в Китае не наряжают. Вместо этого китайцы украшают свое жилье живыми цветами или мандариновыми деревьями в красочных горшках. Мандарины - еще один связующий элемент между нашей культурой и Поднебесной.

И, конечно, пельмени на столе!

Накануне Нового года китайские семьи обычно собираются за столом. Кстати, в Поднебесной принято богато накрывать стол для праздничного ужина. Хозяйки, как правило, готовят самые любимые в семье блюда. Традиционно на столе обязательно должны быть мясо и рыба, а также пельмени (цзяоцзы), которые являются образным воплощением одного из главных пожеланий - рождения сыновей.

Причем к праздничному ужину даже те члены семьи, которые работают или учатся в других городах или странах, возвращаются домой. Все китайцы стремятся встретить Новый год со своими родителями, в связи с чем накануне праздника весь транспорт в стране переполнен и купить билеты бывает очень непросто.

Заканчивается же праздничная ночь фейерверками и петардами, которые, как считается, должны отпугнуть злых духов и привлечь в семью умиротворение и счастье. Но фейерверки продолжаются практически до конца праздничных дней.

Мандарины как символ финансового благополучия

Ранним утром следующего дня дети поздравляют своих родителей, желая им здоровья и счастливого Нового года, а в ответ получают пожелания будущих успехов и красные конверты с деньгами. После этого они всей семьей отправляются поздравлять родственников и соседей. На такие хождения по гостям обычно полностью уходят первые пять дней нового года. Причем без подарков, конечно же, не обходится. Например, в Поднебесной принято дарить подарки из парных предметов, символизирующих единство и семейную гармонию (при этом несчастливой считается цифра четыре, так как она ассоциируется у китайцев со смертью).

Кроме того, приходя в гости, хозяевам принято преподносить два мандарина, а уходя, получать от них два других мандарина. Таким образом, хозяева и гости обмениваются символами финансового благополучия, каковыми, по мнению китайцев, и являются мандарины.

Навестив всех родственников и соседей, китайцы выходят на народные гулянья с традиционными танцами. К ним относятся танец льва (танцоры, находясь внутри фигуры льва, имитируют движения этого животного) и танец дракона (специальная команда людей, держа на шестах изготовленного из бумаги дракона, двигается таким образом, чтобы змееподобное тело совершало волнообразные движения).

Интересно знать

Самый распространенный подарок на Новый год в Китае. Хунбао - это праздничный конверт, в который вложены деньги. Презент не только практичный, он еще и со смыслом: красный конверт с купюрами символизирует пожелания удачи и достатка в новом году.

Также считается, что денежная сумма, которую вручают в поздравительном конвертике, обязательно должна быть четной, но только не четыре. Преподносят его и родным, и друзьям, и коллегам, и подчиненными.

Новогодние суеверия в Китае не слишком отличаются от наших. Точно так же действует завет "как Новый год встретишь, так и проведешь". Так же все стремятся отдать долги и войти в наступивший год без обременений. Но есть и интересные отличия. Например, в Китае приметы вступают в силу примерно за месяц до праздника и им продолжают следовать вплоть до окончания двухнедельных торжеств по случаю Нового года. Считается, что в это время детский плач приносит неудачи, поэтому малышей стараются успокоить. Верят, что в первые три дня наступившего года нельзя мыть голову, убираться - так можно счастье смыть. А встречать праздник нужно непременно в красном нижнем белье. Чтобы привлечь удачу, конечно!