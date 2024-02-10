Садыр Жапаров рассказал о преимуществах цифровизации

Президент Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" рассказал о преимуществах цифровизации.

- Вы всегда пользуетесь планшетом или ноутбуком. Некоторые граждане критикуют это, говоря: "постоянно ходит с планшетом". Как давно пользуетесь, и какие преимущества у планшета?

- Пользуюсь с 2007-2008 года. В то время для доступа в интернет я в основном использовал телефоны iPhone. Позже я перешел на iPad и ноутбук. Эта современная техника очень удобна при многозадачности. Нет необходимости в бумаге и ручке. Она содержит всю информацию. Можно открыть архив и найти там нужную информацию 5-10-летней давности.

Всегда рядом в любое время любая нужная информация и любой материал. Кроме того, он напоминает обо всех отмеченных и записанных в "заметках" ежедневных задачах.

Утром открываешь список задач: "Какие вопросы следует вынести на рассмотрение правительства, министерств и регионов? Какие инициативы необходимо реализовать сегодня? Какие меры нужно принять во внутренней и внешней политике?" Вспоминаешь все и структурируешь свою работу. Соответственно распределяешь задачи между всеми. Работа продвигается оперативно.

Более того, прямо отсюда в онлайн-режиме я наблюдаю за рядом государственных стратегических учреждений, таких как "Кумтор", таможенные посты и ситуационный центр. В этом заключается преимущество.

Мы живем в 21 веке. Я уже два года требую от всех в правительстве перейти от бумаг к цифре. К сожалению, некоторые министерства еще не завершили этот процесс и хромают. А кто говорит "всегда ходит с планшетом" - это те, кто отстал от жизни. Они не осознают ценности компьютера и современных технологий. На таких я не обращаю внимания.

- Почему правительство не может полностью перейти на цифровой формат? Полный переход ведь должен принести значительную экономию. Согласно нашим данным, каждый год по всей республике используется более 400 тысяч пачек бумаги формата А4 и более 1 миллиона 760 тысяч ручек и карандашей. На их приобретение из госбюджета в 2022 году было потрачено более 441 миллиона сомов, а в 2023 году - 230 миллионов сомов. Если бы мы полностью перешли на цифровые технологии, возможно, эта сумма осталась бы в бюджете?..

- Вы абсолютно правы. Как вы уже отметили, расходы бюджета сократились с 441 миллиона сомов в 2022 году до 230 миллионов сомов в 2023 году, что означает уменьшение расходов вдвое за год. Это свидетельствует о том, что половина государственных учреждений уже перешла на цифру. Если мы добьемся полного перехода, то 230 миллионов сомов, потраченных в прошлом году, также будут сэкономлены.

Сегодня все развитые страны перешли на цифровые технологии, что вам, безусловно, известно. Они выполняют работу, используя смартфон или компьютер. Например, у нас, чтобы получить справку, до сих пор ходят в айыл окмоту или центры обслуживания населения. Вместо этого вы можете зарегистрироваться в сети "Түндүк" и получать любую справку сидя дома. Оплачивать коммунальные услуги можно также, не выходя из дома, с помощью компьютера или смартфона. В настоящее время для этого созданы все условия. Все, что нужно нашим гражданам, - это приложить немного усилий. Если бы они зарегистрировались в сети "Түндүк", они бы быстро научились ею пользоваться.

В скором времени мы проведем полный переход правительства к электронному формату работы. Сотрудники будут обязаны использовать электронные документы вместо беготни с бумагами между министерствами и администрацией. Это, как вы отметили, позволит сэкономить затраты на бумагу, ручки и время.