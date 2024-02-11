На рынке Кызыл-Кия изъяли более 4 тысяч яиц без ветеринарных документов

Во исполнение совместных приказов министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности от 26 января 2024 года №10 и Министерства внутренних дел от 26 января 2024 года №51-т изданы приказы Кадамжайского районного управления ветеринарии, Кадамжайского РОВД и Кызыл-Кийского городского отдела внутренних дел о проведении рейдовых мероприятий, которые начались 27 января и продлятся до 10 февраля 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В ходе рейда на территории Кадамжайского района и города Кызыл-Кия проводятся работы по контролю за скотными рынками, скотобойнями, мясными лавками и ветеринарными сопроводительными документами на мясную продукцию и ряду других соответствующих документов.

В рамках рейдовых мероприятий 6 февраля 2024 года на центральном рынке города Кызыл-Кия выявлено и передано сотрудникам милиции города Кызыл-Кия 4470 штук яиц без ветеринарных сопроводительных документов и печати на яйцах. Также были взяты анализы и отправлены для исследования в ветеринарную лабораторию Ошского Южного региона.