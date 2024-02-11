Зрители: "Фильм "Белек" - настоящий алмаз". "Моя страна стала мне ближе"

Зрители украдкой смахивали слезы и аплодировали стоя. 9 февраля на киноплощадке "Альтернатива Базарова" в Доме кино имени Айтматова в Бишкеке смотрели и обсуждали фильм "Белек" Дальмиры Тилепбергеновой, который вышел на экраны в 2023 году, но уже завоевал множество призов на международных кинофестивалях.

По словам создателей фильма, они хотели создать "универсальную историю, которая бы имела глобальную привлекательность", отражающую реальную действительность, где не всегда сбываются мечты и царит справедливость, а человек по-прежнему пытается осознать и определить собственную роль и место и старательно вписаться и приладить себя к миру, в котором живёт.

"В последнее время меня очень радует, что наши молодые женщины-режиссёры берутся за такие сложные психологические работы, которые затрагивают проблемы нашей прошлой и сегодняшней жизни, - говорит народная артистка КР Джамиля Садыкбаева. - Поздравляю съемочную группу с такой замечательной серьёзной работой. Это фильм -размышление, чтобы мы задумались. И, хотя он о жизни в горах, он затрагивает проблемы взаимоотношений не только в сельской, но и в городской семье, где уже не осталось места вниманию и общению друг с другом".

"Фильм психологически сложный и затрагивает многие проблемы, которые существуют в семье и в обществе, - поделилась своими впечатлениями общественный деятель и коучер Айнура Чолпонкулова. - Режиссер подняла целый пласт проблем. Фильм о девочке, которая живёт с родителями на джайлоо, и мы видим здесь стереотипы по отношению к девочкам и женщинам, буллинг сообщества в отношении мужчин, у которых рождаются только дочери и нет сыновей. Это и взаимоотношение между ребёнком и родителем, где в нашей культуре родители, к сожалению, не научены эмоционально общаться со своими детьми. И эта девочка Арно, которая одета и ведёт себя как мальчик, безусловно, любит своих родителей и своего отца, но, с другой стороны, она своими вопросами сподвигает родителей задуматься о том, что любой ребёнок – это дар божий и неважно, девочка ты или мальчик. Это - реальный и жизненный фильм, здесь нет вычурных, положительных или негативных героев, показана жизнь в нашем обществе такой, какая она есть".

"Душевный получился фильм, он превзошел мои ожидания: хорошая музыка, красивые пейзажи гор, хорошо подобрали актёров, - сказал после просмотра строитель Бакытбек Арстаналиев. - Тематика из детства, которая знакома каждому из нас. Здесь очень много всего из наших национальных культурных ценностей, которые нам дороги".

"В начале фильма упомянуто несколько строк из японской поэзии и, что удивительно, они очень гармонично переплетались со всем, что мы видели на экране и что очень напоминает нам нашу, кыргызскую поэзию, - поделилась своим мнением журналист и педагог Татьяна Мордачева. - Меня поразило это точное попадание в кыргызский менталитет и культуру, подача материала, мастерство оператора, художника и режиссера. И во всём представленном многообразии и великолепии тут же возникает проблема женщины, которая словно заточена в клетку со всеми своими переживаниями. И эту проблему, безусловно, надо решать. Полным трешем для меня, конечно, стали ворота, которые никуда не ведут. Во всём такая продуманность, многоплановость и глубина, высвечиваются то одна, то другая грани. Я считаю, что для нашего кинематографа фильм "Белек" - настоящий алмаз".

"Очень тонкий, поэтичный и бережный фильм, - говорит писатель и психолог Ирина Горшкова. - Мы видим на экране переживания девочки, которая не хотела видеть себя девочкой. Извечная тема детских психологических травм. Мне, как горожанке, было безумно интересно посмотреть и ощутить на себе этот быт и атмосферу, это выживание и великий подвиг чабанов и людей, живущих в горах. Тут начинаешь понимать истоки нашего кыргызского народа. После этого фильма моя страна стала мне ближе".

Елена Баялинова, медиаэксперт по вопросам здравоохранения