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Время претворять в жизнь задуманные мечты. Гороскоп с 12 по 18 февраля

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Время претворять в жизнь задуманные мечты и планы, давать старт проектам. . Этому будет способствовать и энергия растущей Луны, и благоприятная планетарная ситуация. Во вторник, среду и четверг Марс в соединении с Плутоном, что ускорит процесс изменений. Большую роль в этом сыграют и внешние факторы. Будьте внимательнее в эти дни, дабы уловить вектор направления перемен, а затем уже осознанно действовать. В течение этих дней может повышаться риск происшествий, вызванных в том числе и природными факторами, включающие в себя как погодные условия, так и сейсмические процессы.

Овен – плавное течение жизни позволит и улучшить самочувствие, и навести порядок в делах. Сложатся подходящие условия для реализации планов, которые вы простраивали последнее время. Ваши начинания поддержат как близкие люди, так и влиятельные персоны. Благодаря их содействию могут быть получены важные документы, решатся финансовые вопросы. В последние дни недели воздержитесь от принятия поспешных решений к которым будут подталкивать различные знакомые. Есть риск финансовых потерь.

Телец – самое время приступать к реализации совместных проектов. Благодаря решительности и смелости, вы сумеете озвучить свои идеи, которые найдут отклик у заинтересованных людей и получат поддержку. Возможно заключение долгосрочных соглашений. Свидания внесут в серые зимние будни романтику и могут состояться путешествия. Встречи с друзьями создадут хорошее настроение, вдохновляя на новые свершения. В завершении недели воздержитесь от споров с руководством, дабы не испортить себе настроение.

Близнецы – ещё есть возможность устроить карьеру, увеличить доходы и для этого важно действовать, поскольку эти возможности не безграничны. Договаривайтесь о встречах, напоминайте о себе и результаты вас приятно удивят. Полезно открывать счета в банках, оформлять новые карты, особенно в четверг. День также максимально подходить для покупок. С пятницы по воскресенье воздержитесь от спешки и суеты. Часть поездок можно отложить, дабы не переутомлять себя. Возможно недомогание.

Рак – прислушайтесь к предложениям, полученных от давних знакомых , и возьмите на заметку услышанную информацию. Грамотно её используя, вы сможете достичь значимого прогресса в делах и учёбе, а также решить вопросы с визами для дальних поездок. Вторая половинка будет готова к диалогу, что позволит разрешить споры, мешающие отношениям. В последние дни недели воздержитесь от незапланированных трат. Вы можете лишиться весомой суммы денег.

Лев – пока рано расслабляться, не сбавляя темпов в работе. У вас ещё есть шансы преуспеть в карьере, создать новые источники доходов. Важно не ограничивать себя рамками сомнений, а претворять в жизнь возникающие идеи. Продуктивно сложится визит в различные инстанции. В конце недели деловые партнёры и руководство могут вспылить. Воздержитесь от ответа, поскольку вы рискуете нанести удар по собственным достижениям.

Дева – опираясь на достигнутые договорённости, используя возможности деловых партнёров и знакомых, вы дадите старт реализации значимых дел. Возможны поездки, продуктивное общение с людьми издалека. Не будет отставать и личная жизнь. Поддержав идеи второй половинки, вы незабываемо проведёте досуг. А если вы ещё без второй половинки, то самое время знакомиться. С пятницы по воскресенье не перегружайте себя работой.

Весы – в работе появиться стабильность, что положительно отразиться на доходах. Появиться и свободное время, которое стоит посвятить домашним делам. общению с домочадцами, а также своему здоровью. Спа процедуры, фитнес приведут организм в тонус. Пора уже и начать подготовку к лету. Шопинг на последние дни недели лучше не намечать. Возникающие желания побудят к непрактичным и невыгодным покупкам. Убыточными окажутся инвестиции.

Скорпион – деловые партнёры будут готовы к диалогу, что в одном случае позволит заключить выгодные договора, а в другие случаях разрешить спорные вопросы. Полено принять участие в деловых мероприятиях – тренинги, презентации, выставки. Обмен информацией натолкнёт на перспективные идеи. Устроенные друзьями вечеринки помогут перезагрузиться и наполниться позитивом. Романтический вояж положительно создаст идеальную атмосферу для признания в чувствах.

Стрелец – пока ещё есть возможность пополнить казну, решить домашние вопросы, преуспеть в карьере, не увлекайтесь праздными разговорами. Сосредоточьтесь на решении финансовых вопросов, совершайте покупки, сделки с недвижимостью, А свободное время посвятите здоровью. Зарядившись энергией благодаря профилактическим процедурам, фитнесу или йоге, смотря что вам по душе, вы подготовитесь к предстоящим в скором времени поездкам. .

Козерог – продолжат восстанавливать давние деловые и дружеские связи. Представиться случай напомнить о давних обещания, представить новые идеи и проекты. Всё это позволит осуществить их и получить хороший результат. Набравшись смелости для объяснения в чувствах, вы оправдаете ожидания любимого человека. В завершении недели не торопитесь с покупками. Вы можете существенно переплатить, а ожидания от инвестиций окажутся завышенными.

Водолей – многое вокруг вас начнёт меняться, требуя изменений в планах, но поездки и повышенная активность ожидаются чуть позже. На этой же неделе вам следует накапливать силы и заботиться о здоровье, дабы быть в лучшей форме. Пока дела идут не спеша, у вас будет возможность пополнить казну, прогуляться по магазинам и совершить покупки, а также больше времени провести в общении с домочадцами.

Рыбы – преодолев сомнения в себе и набравшись смелости, вы сможете дать старт начинаниям, о которых дано мечтали. Посты в соцсетях, публичные выступления встретят поддержку, что обеспечит успех как в работе, так и учёбе. Не скрывайте своих чувств перед понравившимся человеком. Сделанный шаг поможет начать отношения. А если семья уже создана, то пора бы удивить вторую половинку романтическим сюрпризом. В конце недели будьте осторожнее в поездках.

Астролог Андрей Рязанцев


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URL: https://www.vb.kg/435282
Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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