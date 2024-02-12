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Почему Кыргызстан должен вступить в БРИКС

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Взвесим за и против вступления республики в организацию, могущую стать институциональным каркасом нового миропорядка. В сущности, выбор между вступлением в БРИКС и невступлением в БРИКС – это выбор между будущим и прошлым.

Западное слабительное для экономики

В известном фильме главному герою предлагают две таблетки на выбор: проглотит синюю – и останется в мире грез, в котором тебя используют словно дойную скотину, внушая привлекательные виртуальные химеры; проглотит красную… Здесь уже все много интереснее. Красная таблетка символизирует момент пробуждения. Пробуждения онтологического, то есть возвращение субъекта из небытия симуляции в реальный мир. Метафора с таблетками - хоть и спекулятивна, и чрезмерно кинематографична – неплохо отражает момент выбора, стоящего сегодня перед странами сомневающимися, пограничными, не входящими в ядро Западного мира, но привыкшими ориентироваться на Запад в своих практиках.

К слову, эта метафора начисто хоронит концепцию "многовекторности", ибо, как вы понимаете, нельзя выпить сразу и красную, и синюю таблетку. Нельзя спать и бодрствовать одновременно. А продолжать спать и видеть сны о том, что все хорошо – попросту опасно. Именно такой вариант предлагает Запад через посредство огромного количества своих институтов и целой своры чикагских мальчиков. Все эти мвф, всемирные банки, либертарианские модели развития – суть провода и штекеры, которые втыкаются в тела государств, чтобы высасывать из них все жизненные соки. Взамен организм получает токсичные вещества – гибель национальной экономики, безработицу, депрофессионализацию синих и белых воротничков. И все это под убаюкивающие грезы с трибун давосского форума.

Давайте признаем честно: Запад только единожды предложил странам модели, которые реализовались в более или менее успешные проекты. Речь идет о Германии и Японии (отчасти о Южной Корее) – все. Правда, всем указанным странам приходится дорого расплачиваться за свое относительное благополучие - они колонии. Причем в прямом смысле этого слова – на территории этих стран, как известно, расположены американские военные базы. Эксперимент с Чили, который иногда приводят в пример упоротые либерал-экономисты, не выдерживает никакой критики. Впрочем, давайте еще добавим честности: и Германия, и Япония, в сущности, прекрасно справились бы и без всякой западной помощи – история индустриализации этих стран наглядно это доказывает. Сейчас мы видим, как "успешный" опыт Чили повторяет Аргентина – 250% инфляции, сотни тысяч безработных, ключевые отрасли в руках западного капитала. К слову, Аргентина – отличный пример классического психиатрического поведения масс: имея возможность войти в БРИКС и получить импульс для своей многострадальной экономики, которая рухнула в пике сразу после того, как пошла по американскому пути (примерно в 30-е годы прошлого столетия), ее народ выбрал идиота, который доведет ее до окончательного краха.

БРИКС как возвращение в реальность

Теперь к нашим баранам. Наиболее крупная экономика региона, Россия, долгие годы находящаяся в летаргическом сне, внушенным Оле-Лукойе из ВТО и МВФ, - не менее красноречивый пример сокрушительного фиаско. За десятилетия следования в кильватере либеральной экономической политики страна похерила целые высокотехнологичные отрасли. Страна, запустившая в космос Гагарина, сегодня не может собрать гражданский самолет, а по количеству спутников в космосе отстает от США, Китая, ЕС и Англии. Красная таблетка, которую русские выпили 24 февраля 2022 года, заставила их посмотреть на состояние дел без западных шор, и то, что они увидели, их ужаснуло – по уровню производства Россия болтается где-то в пределах итальянского сапога. Понятно, что нефть и газ поддерживают российскую экономику на плаву, но также понятно, что без вторичной индустриализации Россия обречена на отставание и геополитическое поражение.

Кыргызстан меньше России. Сильно меньше. И экономика его тоже невелика, хотя и неплохо растет за счет параллельного импорта и прочих совместных проектов с Россией и Китаем. Но механика процессов и архитектоника экономики как таковой имеет те же родовые черты, что и в России. За годы послушанья у западников Бишкек добился в экономической сфере примерно столько же, сколько Хавьер Милей добьется для Аргентины в самое ближайшее время. По всем показателям Кыргызстан болтается где-то ближе к концу реестра стран, официально входящих в ООН (их там 195).

Пусть никого не впечатляют цифры экономического роста – они демонстрируются с такой низкой базы, что в абсолютных значениях никак не влияют на благосостояние кыргызов. Не дают рухнуть экономике республики ЕАЭС и тесные связи с Россией и Китаем. Но метания в Бишкеке продолжаются. Правящий класс никак не может определиться: он умный или красивый; продолжать наглаживать горгулью западной либеральной экономической модели и спать дальше или выпить красную таблетку и вступить в БРИКС. Мы нисколько не сомневаемся, что Кыргызстан сделает правильный выбор и вступит в организацию – у динамики современных процессов есть своя логика, и ее не победишь симулякрами Азаттыка. Вступление - вопрос времени. Просто кому-то в Бишкеке не нужно забывать – время дорого, и оно утекает как вода в клепсидре.

Источник: ВЭС24


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URL: https://www.vb.kg/435283
Теги:
Китай, Россия, ЕАЭС, Кыргызстан, экономика
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