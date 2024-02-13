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"За себя и за того парня": поисковый отряд "Эл Эстейт" отчитался о работе

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- Ольга Новгородцева
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На этот раз отчетное мероприятие получилось не совсем обычным. На нем присутствовали не только сами ребята-поисковики из отряда "Эл Эстейт – Память народа" со своими руководителями и не только традиционно приглашаемые гости – представители посольства России и Российского дома в Бишкеке, айылного аймака, казачества Молдовановской станицы, учителя местной школы. В культурном центре "Доолот" (село Луговое) собрались семьи юных поисковиков (родители, бабушки-дедушки, братья и сестры) и школьники, которые пока только присматриваются к ходу поискового движения. И подумывают о том, чтобы присоединиться.

И разговор на мероприятии шел не только о том, что успели сделать за отчетный год поисковики (а сделать успели немало), но и о более глобальных вещах. О преемственности поколений, о том, насколько важно беречь своих родных и близких, о доброте в самом широком смысле этого слова, о взаимном уважении - и о многом другом, не менее значимом.

Историческая память – это, собственно, то, что делает народ народом, а государство – государством. Это та нить, упустив которую легко скатиться в пропасть манкуртизма, как бы высокопарно это ни звучало. И эти девочки и мальчики крепко держат ту нить, чтобы когда-нибудь передать ее своим детям и внукам.

Летом бойцы отряда снова приняли участие в полевых работах в Барятинском районе Калужской области. И снова приехали не с пустыми руками. В клубе "Доолот" мальчишки и девчонки Аламудунского района делились летними впечатлениями. Рассказывали о том, как участвовали в подъеме останков советских воинов, павших в жестоких боях и по сей день числящихся пропавшими без вести. Показывали привезенные артефакты – гильзы, ржавые детали оружия, фляжки, ложки и другую военно-бытовую солдатскую утварь.

В 2023 году Международная военно-историческая экспедиция "Западный фронт. Варшавское шоссе" собрала более 600 представителей поисковых объединений из 24 регионов оссРоссР

России и семи стран СНГ и Балтии. Найдены и торжественно захоронены останки 122 солдат Красной Армии. С почестями похоронены и те (таких большинство), чьи имена пока установить не удалось.

Вернулся на родину, в Кыргызстан погибший в 1942 году под Сталинградом боец Петр Филатов. Вернулся не сам, а в виде земли с его могилы, которую наш поисковый отряд передал родственникам героя.

Отряду "Эл Эстейт" есть чем заняться и кроме полевых поисковых работ. Эти ребята делают много других дел – настолько важных и благородных, что каждому из них от души жмешь руку и желаешь всего наилучшего. Ухаживают за памятником жителям села Ленинское, ушедшим отсюда на фронт в Великую Отечественную, участвуют в организации шествия Бессмертного полка, автопробега, ежегодном зажжении Свечи памяти 22 июня. Они – обязательные участники военно-патриотических конференций и школьных классных часов, посвященных Великой Отечественной войне и ее современному осмыслению, сохранению памяти о подвиге советских солдат (среди которых было немало кыргызстанцев).

В декабре активные члены команды "Эл Эстейт" собирались на масштабном форуме, на котором присутствовали представители Посольства РФ в КР и Русского дома в Бишкеке, а по видеосвязи – заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов и первый заместитель директора Московского дома соотечественника Анна Колесникова. Вопросы на конференции обсуждались серьезные: укрепление связей и партнерского взаимодействия молодежных организаций соотечественников из Кыргызстана с Россией, получение кыргызстанцами качественного образования (в том числе в ведущих вузах Российской Федерации), сохранение в Кыргызской Республике российского этнокультурного пространства.

А в Санкт-Петербурге нынешней зимой состоялся международный слет "Внуки победителей", посвященный 80-летию окончательного прорыва ленинградской блокады. Кыргызстан представляли две участницы поискового движения из Кыргызстана – Екатерина Дятлова и Назгуль Караева. На отчетном мероприятии они рассказывали о своей поездке так эмоционально, что ко-кто в зале еле сдерживал слезы. Что впечатлило и запомнилось больше? Все! И встреча с президентом Путиным, и знакомство с удивительно позитивными бабушками-блокадницами, и, конечно, сам величественный город – культурная столица России.

Завершился отчет традиционным награждением. Только и оно в этот раз получилось не совсем традиционным. За грамотами-дипломами-сертификатами к сцене выходили не только ребята-поисковики, но и те, кто их родил, воспитал и всячески поддерживает их благородную деятельность…


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URL: https://www.vb.kg/435285
Теги:
Аламудунский район, ВОВ, Россия, Кыргызстан, поиски
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