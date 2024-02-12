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В Бишкеке парень снял с чужой карты 23 тысячи сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке парень снял с чужой карты 23 тысячи сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 20 января в милицию обратился гражданин М.Р. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц. Они, по его словам, 18 января около 13:40 часов дня, находясь в одном из гипермаркетов на пересечении проспекта Жибек-Жолу и Буденного, в момент, когда он пытался обналичить ранее выигранные денежные средства через терминал, тайно подсмотрели его лицевой счет и похитили деньги в сумме 23 тысяч сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (кража) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый Д.М. 2003 г.р. В ходе проверки установлено, что подозреваемый находится в розыске по уголовному делу, возбужденному Следственной службой УВД города Ош по статье 209 (Мошенничество) УК КР и заочно ему была избрана мера пресечения в виде ареста. Подозреваемый был водворен в ИВС.


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URL: https://www.vb.kg/435286
Теги:
задержание, кража, Ош, Бишкек, деньги
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