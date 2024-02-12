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Экс-мэр Чолпон-Аты задержан за передачу земли Камчы Кольбаеву

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Выявлен факт злоупотребления должностным положением со стороны экс-мэра Чолпон-Аты И.Б.Ш., причастного к передаче лидеру ОПГ Камчы Асанбеку (Камчы Кольбаеву) земельного участка в Чолпон-Ате стоимостью более 10 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе обыска в доме у И.Б.Ш. также обнаружены незаконно хранящиеся боеприпасы к огнестрельным оружиям.

Решением суда экс-мэр Чолпон-Аты И.Б.Ш. заключен под стражу сроком на 1 месяца.

Кроме этого, в рамках указанного уголовного дела задержан и водворен в ИВС ОВД Каракола М.Т.Б. специалист филиала ГУ "Кадастр" по Иссык-Кульскому району Иссык-Кульской области.

Отметим, под инициалы И.Б.Ш. подходит Иманбеков Бердибек Шайлообекович.


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URL: https://www.vb.kg/435287
Теги:
ГКНБ, земельный участок, Чолпон-Ата, Камчы Кольбаев
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