Экс-мэр Чолпон-Аты задержан за передачу земли Камчы Кольбаеву

Выявлен факт злоупотребления должностным положением со стороны экс-мэра Чолпон-Аты И.Б.Ш., причастного к передаче лидеру ОПГ Камчы Асанбеку (Камчы Кольбаеву) земельного участка в Чолпон-Ате стоимостью более 10 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе обыска в доме у И.Б.Ш. также обнаружены незаконно хранящиеся боеприпасы к огнестрельным оружиям.

Решением суда экс-мэр Чолпон-Аты И.Б.Ш. заключен под стражу сроком на 1 месяца.

Кроме этого, в рамках указанного уголовного дела задержан и водворен в ИВС ОВД Каракола М.Т.Б. специалист филиала ГУ "Кадастр" по Иссык-Кульскому району Иссык-Кульской области.

Отметим, под инициалы И.Б.Ш. подходит Иманбеков Бердибек Шайлообекович.