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На Иссык-Куле экомилиция выявила факт порчи земли на 7 млн сомов

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Сотрудники туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области был выявили 3 факта порчи земли на территории Джети-Огузского района. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, 68-летний житель села Тосор Джети-Огузского района У.М. без соответствующих разрешительных документов произвел перевозку песка в другое место с пляжа пансионата "Руха", расположенный вблизи села Тосор. Также, им были произведен порча земли, то есть было повреждено кора земли на территории приблизительно 5-сотых между селами Тосор и Тамга. Кроме этого, на побережье озера возле участка "Тихая-Бухта", расположенный близи села Тосор для организации пляжа произвел уничтожение деревьев и камышей, а после чего на данный участок завез песок.

Данные факты были зарегистрированы в электронном журнале учета информации ОВД Джети-Огузского района и было начато проверка. Для определения материального ущерба, материалы были переданы в Иссык-Кульское региональное управление Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики. По результатам их заключения материальный ущерб по двум фактам составил свыше 7 миллионов сомов. По третьему факту материальный ущерб устанавливается.

Ведется досудебное производство.


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URL: https://www.vb.kg/435291
Теги:
земельный участок, Иссык-Кульская область, милиция
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