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СУАР предоставляет помощь для ликвидации аварии на ТЭЦ Бишкека

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Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике г-жа Ду Дэвэнь 12 февраля провела встречу с Заместителем министра иностранных дел Кыргызской Республики А. Б. Молдогазиевым.

Посол г-жа Ду Дэвэнь заявляет, что Китай и Кыргызстан являются добрыми соседями и надежными партнерами. Ныне китайско-кыргызские отношения находятся на исторической высоте. Обе стороны стремятся к созданию Сообщества единой судьбы Китая и Кыргызстана в духе добрососедства, дружбы и совместного процветания. В связи с произошедшей аварией на ТЭЦ в Бишкеке секретарь парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая Ма Синжуй направил Председателю Кабинета Министров КР г-ну А. У. Жапарову письмо, и от имени парткома СУАР, Народного правительства СУАР выразил чувство соболезнования раненным и пострадавшим, предоставил столице Кыргызстана - г. Бишкек гуманитарную финансовую помощь на сумму 100 000 долларов США. Соответствующие средства будут переведены Посольством Китая в Кыргызстане на счет, указанный кыргызской стороной в ближайшее время.

А. Б. Молдогазиев выразил благодарность китайской стороне за искреннюю поддержку, отметив, что предоставление СУАР гуманитарной помощи полностью отражает глубокую дружбу между народами Кыргызстана и Китая. Кыргызская сторона готова в дальнейшем поддержать с СУАР тесные контакты и дружественное сотрудничество в различных сферах в целях продвижения развития отношений двух стран.


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URL: https://www.vb.kg/435294
Теги:
Китай, Бишкек, авария, посол, ТЭЦ
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