Росавиация незаконно продавала самолёты за рубеж, в том числе в Украину

Федеральная служба безопасности провела обыски в центральном офисе Росавиации по уголовному делу о незаконном вывозе за рубеж самолетов и вертолетов, передает СМИ.

Как сообщают российские СМИ, ФСБ возбудила уголовное дело о халатности в отношении нескольких сотрудников Росавиации, которые после начала военных действий на территории Украины незаконно вывели из-под российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов.

Что примечательно, некоторые из бортов, незаконно вывезенных из России, позднее оказались в Украине и применялись в зоне боевых действий против российских войск.

Обыски прошли 7 февраля в центральном офисе организации в Москве. Сотрудниками ФСБ были изъяты предметы и документы, подтверждающие незаконность действий подозреваемых, - отмечается в материале.