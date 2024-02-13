Загрязнение воздуха в Ташкенте превысило норму в 14,5 раз

В 11:00 часов 12 февраля в столице Узбекистана концентрация вредных частиц PM2,5 в 14,5 раз превысила среднегодовую норму качества воздуха, рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

По данным портала IQAir (Live most polluted major city ranking), на этот раз станция мониторинга в Ташкенте показала результат 160 AQI . В 09:00 часов утра в понедельник станция зарегистрировала показатель 164 AQI, что означает, что концентрация PM2,5 в 16 раз превышает рекомендованную ВОЗ норму. В настоящее время Ташкент занимает 11-е место среди городов с самым загрязненным воздухом в мире.

Для сравнения: в этом списке столица Афганистана Кабул находится на 9 месте, столица Казахстана Астана – на 34 месте, а столица Кыргызстана Бишкек – на 48 месте.

Ранее местные СМИ сообщали, что в рамках решения экологической проблемы в Узбекистане предусмотрены дополнительные меры, подразумевающие создание "зеленых поясов" вокруг предприятий, являющихся основными загрязнителями окружающей среды.

Источник: Азатлык