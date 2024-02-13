Погода
$ 89.40 - 89.72
€ 95.90 - 96.90

Загрязнение воздуха в Ташкенте превысило норму в 14,5 раз

217  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В 11:00 часов 12 февраля в столице Узбекистана концентрация вредных частиц PM2,5 в 14,5 раз превысила среднегодовую норму качества воздуха, рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

По данным портала IQAir (Live most polluted major city ranking), на этот раз станция мониторинга в Ташкенте показала результат 160 AQI . В 09:00 часов утра в понедельник станция зарегистрировала показатель 164 AQI, что означает, что концентрация PM2,5 в 16 раз превышает рекомендованную ВОЗ норму. В настоящее время Ташкент занимает 11-е место среди городов с самым загрязненным воздухом в мире.

Для сравнения: в этом списке столица Афганистана Кабул находится на 9 месте, столица Казахстана Астана – на 34 месте, а столица Кыргызстана Бишкек – на 48 месте.

Ранее местные СМИ сообщали, что в рамках решения экологической проблемы в Узбекистане предусмотрены дополнительные меры, подразумевающие создание "зеленых поясов" вокруг предприятий, являющихся основными загрязнителями окружающей среды.

Источник: Азатлык


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435297
Теги:
Узбекистан, смог
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  