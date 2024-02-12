День Святого Валентина в Турции: подарок любви с восточным колоритом

Близится День Святого Валентина и не существует лучшего способа отпраздновать этот самый романтичный день в году, чем отправиться в одно из самых восхитительных мест в мире в Турцию.

Стамбул не только один из самых известных городов мира, но и одно из самых красивых мест для романтического уик-энда. Он очаровывает своих посетителей бесконечными возможностями для открытия, окружая их захватывающими пейзажами и древними сооружениями. Начните свой день с изысканного турецкого завтрака и погрузитесь в величие Айя-Софии, Синей Мечети, Топкапы и Цистерны Басилики. Отправьтесь на SPA и ритуал хаммама для двоих в одной из исторических турецких бань и прогуляйтесь по узким улочкам, впитывая в себя историю. Завершите ваш день прекрасным подарком из Гранд-базара. Посетите Галатапорт новую достопримечательность Стамбула, предлагающую множество развлечений, от роскошных покупок до выставок современного искусства. Также не пропустите Стамбул Модерн, первый современный музей города, который ждет вашего открытия. Почувствуйте атмосферу Стамбула на экскурсиях на лодках отправляющихся из множества прибрежных районов. Вы сможете увидеть потрясающий контур Стамбула с воды. Для более интимного и комфортного тура по Босфору доступны частные экскурсии на лодках.

Несколько дней в сказочной Каппадокии - одно из самых красивых мест в Турции и в мире, где вы сможете погрузиться в атмосферу сказки благодаря ее уникальным пейзажам и скальным образованиям. Каппадокия славится своими красивейшими треккинговыми маршрутами. Обязательно посетите знаменитую Долину Любви.

Анталья - это райское место с нетронутыми пляжами, древними городами и потрясающей природой. Здесь вы сможете провести время на исторических маршрутах, наслаждаться красивыми пляжами и развалинами древних городов, а также попробовать великолепные местные блюда. В Анталье, вековом портовом городе, вы можете отправиться на экскурсии на лодках из Калейчи или арендовать частную яхту.