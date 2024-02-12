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Получите скидку -50% в магазинах O!Store на второй смартфон Infinix

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Акция при покупке двух смартфонов Infinix во всех магазинах O!Store второй смартфон вы получите со скидкой 50%

Брать сразу два – выгодно! Купите вместе с другом или запланируйте подарки близким, ведь впереди множество праздников.

У смартфонов Infinix есть все фишки, которые присущи современным моделям: стильный внешний вид, ёмкие аккумуляторы, мощные процессоры, хорошая память, сканер отпечатков пальцев. Особенности некоторых линеек заключаются в наличии уникальной системы отвода тепла, антибактериального покрытия экрана с ионами серебра, модуля камеры с продвинутым искусственным интеллектом, возможности расширения оперативной памяти.

В O!Store работает удобная программа рассрочки без первоначального взноса и без переплат. Подробнее по номеру 0705007000 или на сайте ostore.kg.

Порадуйте себя и близких крутым подарком!

В акции участвуют все смартфоны Infinix. Акция действует с 12 февраля по 12 марта 2024 года. Скидка 50% действует на второй смартфон Infinix при покупке двух смартфонов Infinix в одном чеке. Стоимость выбранного второго смартфона Infinix не должна превышать, но может быть равна стоимости первого смартфона Infinix. Смартфоны сертифицированы. Количество товара по акции ограничено.

Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР № 037.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016


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