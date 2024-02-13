ГКНБ задержан владелец торговых рынков "Бугу" и "Макиш" в Караколе

ГКНБ КР по факту мошенничества в особо крупном размере задержан Р.А.Т. владелец торговых рынков "Бугу" и "Макиш" в Караколе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что "Р.А.Т." на протяжении длительного периода собирал денежные средства с предпринимателей, осуществляющих деятельность на указанных рынках, при этом скрывая от фискальных органов общий реальный оборот получаемой прибыли. Кроме этого, установлены, факты неоднократной реализации торговых помещений одним и тем же лицам угрожая передачей другим предпринимателям.

На основании собранных материалов, в рамках уголовного дела проведены задержание и обысковые мероприятия по жилым и коммерческим объектам, принадлежащих Р.А.Т..

ГКНБ просит жителей и предпринимателей Каракола обратиться УГКНБ КР по Иссык-Кульской области, которые пострадали от мошеннических действий задержанного.