В Бишкеке задержана крупная партия синтетических наркотиков

При попытке сбыта крупной партии синтетических наркотиков задержан гражданин КР А.Р.Н., у которого изъято вещество "мефедрон" общим весом 1 килограмм 110 грамм стоимостью порядка 6,5 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, А.Р.Н. является курьером и осуществляет доставку клиентам ночных клубов.

В ту же ночь, по факту организации сети распространения наркотиков среди молодёжи совместно с органами внутренних дел проведены следственно – обысковые мероприятия в 4-х ночных клубах Бишкека: "Хилс", "Молекула", "Кипишь" и "Хайв бар".

В результате проведённых мероприятий в отдельных клубах обнаружены несколько свёртков, содержащих неизвестное вещество со специфическим запахом, назначена экспертиза.

В ГКНБ были доставлены администраторы, а также обслуживающий персонал вышеуказанных заведений для проведения следственных действий и разъяснительно – профилактической работы. А.Р.Н. водворен в СИЗО ГКНБ в порядке ст. 97 УПК КР.

В настоящее время, продолжаются оперативно – следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела.

ГКНБ предупреждает об уголовной ответственности за распространение наркотических веществ, в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Справка: в последние годы в городе Бишкеке активно стали распространяться психотропные наркотические вещества такие как "Меф", "Соль", "Скорость" и др. Данные вещества наносят непоправимый вред здоровью молодого поколения. Одной из причин широкого распространения указанных видов наркотиков является попустительство со стороны персонала и владельцев заведений, которые непреднамеренно или умышленно не принимают активные меры по недопущению подобных фактов.