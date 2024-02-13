В Бишкеке состоится чемпионат Кыргызстана по борьбе на поясах

21-22 февраля во дворце спорта им. К. Кожомкула пройдет чемпионат Кыргызстана по борьбе на поясах. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, в соревнованиях примут участие спортсмены со всех регионов республики. Победители будут награждены дипломами и медалями соответствующих степеней.

Участники будут участвовать в следующих весовых категориях:

Вольный стиль среди женщин: 53, 58, 64, 71, 79, +79 кг;

Свободный и классический стиль среди мужчин: 58, 63, 69, 76, 83, 91, 100, +100 кг;

Начало в 10:00.