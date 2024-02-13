Погода
$ 89.40 - 89.72
€ 95.90 - 96.90

В Бишкеке состоится чемпионат Кыргызстана по борьбе на поясах

123  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

21-22 февраля во дворце спорта им. К. Кожомкула пройдет чемпионат Кыргызстана по борьбе на поясах. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, в соревнованиях примут участие спортсмены со всех регионов республики. Победители будут награждены дипломами и медалями соответствующих степеней.

Участники будут участвовать в следующих весовых категориях:

Вольный стиль среди женщин: 53, 58, 64, 71, 79, +79 кг;

Свободный и классический стиль среди мужчин: 58, 63, 69, 76, 83, 91, 100, +100 кг;

Начало в 10:00.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435308
Теги:
чемпионат, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  