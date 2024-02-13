В Бишкеке произошло ДТП с участием автобуса №107 и автомобиля

11 февраля в Бишкеке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса №107 и автомобиля марки "KIA К7". Об этом сообщает столичный муниципалитет.
По его данным, ДТП произошло на пересечении улиц Ахунбаева и Тыналиева.
Водитель автомобиля "KIA К7", двигаясь в одном направлении с автобусом, выехал на встречную полосу и остановился, поцарапав левый угол автобуса.
В настоящее время дело на рассмотрении в УПСМ по городу Бишкек.
Отметим, что в отношении водителей всех видов транспорта, не соблюдающих правила дорожного движения, будут приняты строгие меры в соответствии с законодательством КР.
Столичный муниципалитет еще раз напоминает:
- не превышайте скорость, не нарушайте скоростной режим;
- управляйте автомобилем внимательно и осторожно, не отвлекайтесь за рулем;
- не разговаривайте во время управления транспортным средством по телефону, так как это отвлекает внимание;
- никогда не выезжайте на полосу встречного движения, на тех участках дороги, где это запрещено правилами дорожного движения.
"Дорогие водители! В соответствии с пунктом 18.3. Правил дорожного движения Кыргызской Республики, в населенных пунктах водители должны уступать дорогу троллейбусам и автобусам, начинающим движение от обозначенной остановки. Водители троллейбусов и автобусов могут начинать движение только после того, как убедятся, что им уступают дорогу", - говорится в сообщении мэрии.