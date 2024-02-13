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В Бишкеке произошло ДТП с участием автобуса №107 и автомобиля

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11 февраля в Бишкеке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса №107 и автомобиля марки "KIA К7". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, ДТП произошло на пересечении улиц Ахунбаева и Тыналиева.

Водитель автомобиля "KIA К7", двигаясь в одном направлении с автобусом, выехал на встречную полосу и остановился, поцарапав левый угол автобуса.

В настоящее время дело на рассмотрении в УПСМ по городу Бишкек.

Отметим, что в отношении водителей всех видов транспорта, не соблюдающих правила дорожного движения, будут приняты строгие меры в соответствии с законодательством КР.

Столичный муниципалитет еще раз напоминает:

- не превышайте скорость, не нарушайте скоростной режим;

- управляйте автомобилем внимательно и осторожно, не отвлекайтесь за рулем;

- не разговаривайте во время управления транспортным средством по телефону, так как это отвлекает внимание;

- никогда не выезжайте на полосу встречного движения, на тех участках дороги, где это запрещено правилами дорожного движения.

"Дорогие водители! В соответствии с пунктом 18.3. Правил дорожного движения Кыргызской Республики, в населенных пунктах водители должны уступать дорогу троллейбусам и автобусам, начинающим движение от обозначенной остановки. Водители троллейбусов и автобусов могут начинать движение только после того, как убедятся, что им уступают дорогу", - говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/435311
Теги:
ДТП, Бишкек
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