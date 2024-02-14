Глава Совбеза КР: ООН признался в своей слабости

Страны Центральной Азии в этом году могут столкнуться с целым рядом угроз и рисков. На первом месте это водный кризис и непредсказуемость ситуации в Афганистане. Об этом в ходе своего выступления на круглом столе "Угрозы и риски 2024 года: кто сможет гарантировать стабильность в Центральной Азии в условиях геополитической турбулентности" заявил секретарь Совета безопасности КР Марат Иманкулов.

"Как руководитель Совбеза я участвую во многих международных форумах, в том числе в рамках ШОС, ОДКБ, СНГ и ОТГ. Думаю, я имею моральное право рассказать, что происходит вообще в регионе и в глобальном мире.

Я ответственно заявляю, что все страны нашего региона заинтересованы в стабильности и в мире в Центральной Азии. Я уже о народах не говорю. Естественно, народы все хотят мира. Но мы должны понимать, что есть процессы, которые происходят в регионе, и процессы, которые происходят под влиянием извне. И эти угрозы различаются. Глобальные угрозы и вызовы возникают не каждый день. Если возникают, то предсказуемо, и значит аналитики, эксперты сразу могут выявить эти признаки какой-то эскалации, признаки того, что скоро что-то не то может произойти, потому что внезапно случаются только техногенные катастрофы или природные катаклизмы, как недавнее землетрясение, например. Все остальное связано с людьми, связано с государствами, и это прогнозируемо.

Хочу сказать, что меня насторожили некоторые тезисы недавнего заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он говорил о том, что мир вступает в эпоху хаоса с глубоко разделённым Советом Безопасности, не способным решать критические проблемы, такие как война Израиля и Хамаса. По его словам, механизмы регулирования отношений между сверхдержавами не работают. Совет Безопасности ООН в настоящее время находится в тупике.

Эти заявления заставляют задуматься. Все мы говорим, что сейчас турбулентность, переформатирование касается всего мира, глобальный мир меняется, есть новые ориентиры. Вот что хотел сказать руководитель ООН Гутерриш: он официально обозначил - Мир совсем не тот, который был.

После конца Первой мировой войны, когда лидеры антигитлеровской коалиции договорились, каким будет мироустройство после войны. По этому мироустройству мы жили до сих пор и считали, что ООН – это основная международная организация, со своим структурным подразделением, в том числе и Советом безопасности, они гарантируют международную стабильность и международный мир.

А сейчас никто не может сказать, что самая главная международная организация в мире может что-то сделать. Они признались, что они бессильны, что организация в тупике и в эпоху хаоса ничего не решает, ничего не может.

Действительно так. Мир меняется динамично и на глазах у всех. Представьте, тогда был еще двуполярный мир - паритет между капитализмом и социализмом. Потом, после развала Советского Союза, как бы обозначился однополярный мир. А сейчас уже стараниями многих государств собираются установить многополярный мир. В основном, центры этих полярностей, наверное, уже обозначены. Примерно я могу перечислить. Это остаются Соединенные Штаты, как глобальная страна. Центром полярности будет, на мой взгляд, Россия, Китай, Индия, в Латинской Америке, может быть, Бразилия, и в Африке – ЮАР. Вокруг этих государств будет строиться объединение государств", - заявил Иманкулов.