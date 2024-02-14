На родине Манаса американцам никто не угрожает

В минувшие выходные пользователи Сети "зависли" над схваткой. Сначала Блинкен написал Жапарову, потом Жапаров через посла передал ответ Блинкену… Тема стара как мир – "Несвободные СМИ в Кыргызстане и власти, как палачи с топорами, которые душат правдивых тружеников древнейшей сферы".

В общем, все знакомо и все повторяется с завидной регулярностью: "самая демократическая страна" старательно заделывает дырки тоталитаризма в других странах. Казалось бы, где Америка, а где маленький Кыргызстан? И почему президент Кыргызстана должен прислушиваться к тому, о чем ему так старательно сигнализирует Блинкен? В кыргызских тюрьмах в рядах невольников оказались граждане США или другим гражданам сверхдержавы на родине Манаса угрожает смертельная опасность?

Тут надо заметить, как очень терпеливо и аккуратно отвечает на все выпады кыргызский лидер. Накануне в интервью государственному информационному агентству "Кабар" он старательно рассказал о том, что представляет собой ландшафт медиа в стране; что они (журналисты и издания), в общем-то, должны работать на благо жителей, а не обогащаться и создавать взрывоопасную ситуацию, когда написанное и сказанное превращается в зажжённый бикфордов шнур и уже может влиять на национальную безопасность…

Сказанное понятно – есть журналистика, а есть политическая, пропагандистская деятельность, которая способна расколоть общество и привести к летальным последствиям.

Собственно, как бы ни относились к президенту – в его словах была и есть та самая логика, которая ставит на свои места "критиков" и "скептиков" относительно текущей политической ситуации в стране. Он как бы подвел черту между вседозволенностью, ангажированностью и объективностью СМИ.

А дальше – последовала другая новость: Октябрьский районный суд Бишкека постановил ликвидировать общественный фонд "Клооп медиа". Именно эта причина побудила Блинкена взяться за перо…

"Ответка" из Бишкека

"Я хочу подчеркнуть, что мы выступаем за равноправное сотрудничество и готовы работать вместе со всеми странами и международными партнерами, в том числе и с США. Единственная моя просьба – не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны", – заявил Садыр Жапаров в ответном письме госсекретарю США Энтони Блинкену, которое опубликовал пресс-секретарь главы киргизского государства Аскат Алагозов.

А теперь вернемся к тому, о чем мы написали выше. Где та грань, которая разделяет свободу, демократию и объективность? Правильно, в случае с Кыргызстаном (и не только с этой страной) все, что касается "свободных СМИ", надежно спрятано в счетах различных неправительственных организаций, которые и финансируют республиканские "независимые" СМИ.

И снова вернемся к интервью Садыра Жапарова:

"Наблюдаются факты личного обогащения отдельных журналистов и блогеров, которые получают соответствующие грантовые средства от зарубежных источников. К примеру, один из главных редакторов издания, чей сотрудник в числе задержанных, только за последние годы без конкретного определения финансовых источников приобрел ряд дорогостоящего недвижимого имущества. Есть много других подобных фактов, которые подтверждаются данными государственных регистрационных органов…" – сказал президент.

Рассказывая о грантах, которые журналисты получают за свою работу, Жапаров перечислил конкретные издания и суммы:

– интернет-ресурс factcheck.kg (главный редактор Болот Темиров) только от одного NED (Национальный фонд поддержки демократии, США) в период с 2020 по 2022 г. в совокупности получил $142,9 тыс.;

– ресурс kloop.media от того же Национального фонда поддержки демократии в 2021 году получил $585,9 тыс.;

– в этом же, 2021 году ряд НПО и так называемых независимых журналистов от Национального фонда поддержки демократии получили грантовые средства в размере от $90 тыс. до $220 тыс.;

– в целом, информационные агентства kloop.media, "Медиахаб", kaktus.media, "ПолитКлиника", factcheck.kg, T-Media и ряд других ежегодно получают от зарубежных доноров грантовые средства в размере свыше $600 тыс.;

– в общей сложности, в период с 2017 по 2020 год Национальный фонд поддержки демократии перечислил представителям кыргызских НПО, журналистам и блогерам более $8,47 млн.

Может быть, Блинкен и не ведает, откуда у свободных кыргызских СМИ появляются деньги, но в таком случае президент Кыргызстана попутно провел и разъяснительную работу: "средства ваши".

Издание Sputnik провело собственное расследование и обнародовало другие данные о деятельности НКО в республике.

"К примеру, один только "Интерньюс в Кыргызстане" (представительство Internews Network – НКО со штаб-квартирой в Калифорнии, "поддерживающее местные СМИ по всему миру" и финансируемое правительствами США и стран ЕС) выделил $6,5 млн 11 частным теле- и радиостанциям, а также онлайн-редакциям.

Финансирование было выделено в рамках проекта "Медиа-К", который был реализован в 2017–2020 годы. Одной из задач проекта указывалось усиление "независимости" СМИ. Позже "Интерньюс" продлил проект еще на два года, а осенью 2022-го начался новый пятилетний этап "поддержки независимых СМИ".

Учитывая успехи предыдущих фаз проекта, в конце 2022 года финансирование было увеличено до $10 млн. Ключевыми партнерами или, проще говоря, получателями этих денег стали Институт Медиа Полиси, Чекит Медиа (объединение 7 редакций), IDEA CA, Ассоциация общинных СМИ, Салам медиа, Т-Медиа.

Деятельность отдельных СМИ, которые юридически оформлены как общественные фонды, практически полностью финансируется западными организациями. Например, согласно данным с сайта Налоговой службы, "Клооп Медиа" в 2022 году получил более 8 млн сомов грантов и добровольных пожертвований".

В общем, ничего нового из переписки президента Кыргызстана и госсекретаря США мы не узнали. Любая "политическая непогода" щедро оплачивается Вашингтоном. Но тут другой вопрос: деньги-то американских налогоплательщиков получены, а вот эффекта нет. "Подрядчикам" бы свои интересы удовлетворить, да потребности закрыть… А кто платит и какой результат – вопрос десятый.

Источник: ВЭС24