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Минсельхоз КР объявил тендер на закупку семян пастбищных трав

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Минсельхоз КР объявил тендер на закупку семян пастбищных трав. Соотвествующее объявление появилось на сайте госзакупок.

По данным ведомства, к 2024 году для улучшения деградированных пастбищных участков площадью 22 тысячи 530 гектаров, планируется посеять 207 тысяч 280 килограммов семян пастбищных трав. Более 200 тонн семян будут закуплены на сумму 60 миллионов 654 тысячи 540 сомов.

В ведомстве отмечают, что в 2023 году уже было закуплено почти 100 тонн семян и засеяна площадь в 10 тысяч гектаров. Около 5 тонн элитных сортов пастбищных трав были переданы семеноводческим хозяйствам.


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URL: https://www.vb.kg/435322
Теги:
пастбища, Кыргызстан
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