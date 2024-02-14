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Посольство Индии: танец Гарба внесен в престижный список наследия ЮНЕСКО

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- Нина Ничипорова
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Танец Гарба, из Гуджарата, Индия, был признан и внесен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, что стало важным культурным достижением. Это знаковое известие, отражающее богатое культурное наследие Индии, получило широкую оценку как в Индии, так и за рубежом. Сообщили vb.kg в посольстве Индии в Кыргызстане.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствовал решение ЮНЕСКО. "Гарба - это праздник жизни, единства и наших глубоко укоренившихся традиций. Внесение танца в список нематериального наследия демонстрирует миру красоту индийской культуры. Это вдохновляет нас сохранять и продвигать наше наследие для будущих поколений. Поздравляю с этим глобальным признанием", - написал он на платформе социальных сетей X. Реакция премьер-министра отражает чувство национальной гордости и приверженность сохранению богатого культурного наследия Индии.

Признание танца Гарба на международной арене, в частности ЮНЕСКО, отдает должное танцевальной форме, одновременно привлекая внимание к богатому культурному наследию Индии, содействуя глобальному признанию и сохранению разнообразных форм культурного самовыражения.

Исполнение танца и его значение

Включение танца Гарба в список ЮНЕСКО подтверждает культурное и историческое значение танца. Гарба стал 15 элементом в списке Индии, подчеркивая разнообразие нематериального культурного наследия страны.

Гарба - это ритуальный танец, исполняемый во время девятидневного фестиваля Наваратри, символизирующий преданность и яркое культурное самовыражение. Исполнение этой формы танца подчеркивает его культурное значение, а также важность сохранения и популяризации таких культурных ценностей для будущих поколений.

Путешествие в список объектов ЮНЕСКО

Путь Гарбы к признанию в качестве всемирного нематериального наследия отмечен его глубокими культурными корнями и широкой популярностью. Решение о включении Гарбы в список было принято на 18-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия в Касане, Ботсвана. Эта форма танца является неотъемлемой частью индуистского фестиваля Наваратри - танцоры двигаются по кругу, символически изображают богиню Амбу, отражая духовную и социальную сущность танца.

ЮНЕСКО признает Гарбу чем-то большим, чем просто формой танца. Это яркая культурная традиция, передаваемая из поколения в поколение в различных условиях, от шумных городских пейзажей до спокойных сельских районов. Это богатое культурное наследие увековечивается благодаря целенаправленной практике, динамичным живым выступлениям, а также пристальному наблюдению и подражанию со стороны молодых поколений.

Гарба занимает престижное место среди разнообразных мировых культурных практик. Недавно в список были включены известные рикши Дакки и их уникальные картины, индонезийская традиция оздоровления Джаму и знаменитый таиландский фестиваль Сонгкран.

Перечень культурных компонентов Индии широко представлен в этом списке, представляя такие элементы, как фестиваль Нооруз, Кумбх Мела, Дурга Пуджа из Калькутты, Рамлила и древние ведические песнопения. По состоянию на январь 2022 года в списке представлены 14 различных элементов из Индии, демонстрирующих богатую палитру глобального культурного разнообразия, признанного ЮНЕСКО.


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URL: https://www.vb.kg/435323
Теги:
Индия, танцы, фестиваль, культура, премьер-министр, ЮНЕСКО
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