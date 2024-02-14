Купи за 200 – получи скидку на 2000 сомов!

O!Store запустил подарочные сертификаты на 2000 сомов, который можно купить всего за 200 сомов.

Использовать сертификат можно при покупке одного аксессуара или гаджета от 7000 сомов. Это могут быть колонки, наушники, комплекты "Умный дом", рюкзаки, смарт-часы, гаджеты для дома и авто. Заходите на сайт ostore.kg или приходите в любой магазин O!Store.

Сертификат за 200 сомов,словно, бронирует за вами скидку, которая в 10 раз больше! Его можно подарить близким или использовать самим.

А вы уже придумали, как порадуете близких в предстоящие праздники?

Акция действует с 14 февраля до 10 марта 2024. Срок действия сертификата – 3 месяца со дня покупки.

Номиналы акционных сертификатов не суммируются. Количество акционных сертификатов ограничено. Подробную информацию об акции можно получить по номеру 0705007000 или на сайте ostore.kg.

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