Задержаны учредитель и директор мясного рынка "Акиф"

В рамках проводимых мероприятий по выявлению нарушений налогового законодательства КР со стороны торговых рынков, в частности, в мясном рынке ОсОО "Фирма Акиф" на территории "Ош базары" выявлены факты уклонение от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в частности ОсОО "Фирма Акиф", создав двойную бухгалтерию, собранные средства за аренду торговых мест и помещений не оформляло должным образом, оплата производилась без учетов в финансовых документах. При этом руководители рынка ежедневно собирали с арендаторов порядка 100 тыс. сом, однако в целях личного обогащения и уклонения от уплаты налоговых платежей, занижали в финансовых отчётах, сумму получаемой прибыли до 90 %.

Также установлен факт присвоения руководителями ОсОО "Фирма Акиф" имущества потерпевшего лица в особо крупном размере путем совершения мошеннических действий.

По результатам следственно-оперативных мероприятий 14 февраля задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ:

1. Ф.С.В., 1965 г.р., учредитель ОсОО "Фирма Акиф".

2. К.Н.А., 1973 г.р., управляющий директор ОсОО "Фирма Акиф".

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.

ГКНБ напоминает о недопустимости нарушения налогового законодательства КР со стороны торговых рынков, создания различных фактов незаконных препятствий и ненадлежащих условий для ведения предпринимательской деятельности, при выявлении которых будут приниматься строгие меры в соответствии с законодательством КР.