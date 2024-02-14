Погода
$ 89.40 - 89.71
€ 95.90 - 96.90

Задержаны учредитель и директор мясного рынка "Акиф"

327  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках проводимых мероприятий по выявлению нарушений налогового законодательства КР со стороны торговых рынков, в частности, в мясном рынке ОсОО "Фирма Акиф" на территории "Ош базары" выявлены факты уклонение от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в частности ОсОО "Фирма Акиф", создав двойную бухгалтерию, собранные средства за аренду торговых мест и помещений не оформляло должным образом, оплата производилась без учетов в финансовых документах. При этом руководители рынка ежедневно собирали с арендаторов порядка 100 тыс. сом, однако в целях личного обогащения и уклонения от уплаты налоговых платежей, занижали в финансовых отчётах, сумму получаемой прибыли до 90 %.

Также установлен факт присвоения руководителями ОсОО "Фирма Акиф" имущества потерпевшего лица в особо крупном размере путем совершения мошеннических действий.

По результатам следственно-оперативных мероприятий 14 февраля задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ:

1. Ф.С.В., 1965 г.р., учредитель ОсОО "Фирма Акиф".

2. К.Н.А., 1973 г.р., управляющий директор ОсОО "Фирма Акиф".

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.

ГКНБ напоминает о недопустимости нарушения налогового законодательства КР со стороны торговых рынков, создания различных фактов незаконных препятствий и ненадлежащих условий для ведения предпринимательской деятельности, при выявлении которых будут приниматься строгие меры в соответствии с законодательством КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435327
Теги:
ГКНБ, задержание, налоги, Ошский рынок
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  