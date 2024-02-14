"Принятие закона об НКО - это суверенное право КР на свою независимость"

Судя по всему, в Кыргызстане принятие законопроекта, призванного ужесточить контроль над некоммерческими организациями, вновь застопорилось. На этот раз депутаты решили вернуть закон об иноагентах в Комитет по конституционному законодательству в режим второго чтения.

Напомним, ранее на Курултае президент Садыр Жапаров заявил, что более 30 стран принуждают Кыргызстан не принимать этот законопроект об НКО. По его словам, иностранные партнеры "становятся глухонемыми", когда им напоминаешь, что в их собственных странах все НКО отчитываются перед государством о своей деятельности.

Директор ОФ "Институт развития общественных отношений стран Центральной Азии" Калдан Эрназарова в этой связи убеждена, что депутаты уже должны сделать принципиальный выбор: либо они защищают интересы своего государства, либо, впрочем, другой альтернативы здесь нет и не может быть. Свое мнение по этому поводу она опубликовала на сайте centrasia.institute.

"12 февраля кыргызстанцы ознакомились с текстом ответного письма президента Садыра Жапарова госсекретарю США Блинкену. Лейтмотивом всего текста было "Не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны". Ответ президента Кыргызской Республики если кого шокировал, то это противников внесения изменений в "Закон об НКО" руководителей ангажированных НКО и тех, кто писал письма поддержки и обращения против изменений, руководители международных организаций. Но не бенефициаров - население Кыргызстана, которые не видят особой пользы от деятельности НКО. Не отрицаю, что часть НКО работают во благо народа в социальной сфере как здравоохранение, образование и другое.

Те же, кто активно выступал против изменений в закон, уже давно ангажированы и их аргументы неубедительны. Существующий закон об НКО был достаточно либеральным и с крайне минимальным участием государственных органов, что привело к деградации принципов и целей НКО, произошла подмена понятия некоммерческой организации. Многие НКО зачастую создавались просто на пустом месте под определенные проекты, т.е. на получение грантов. У многих НКО работа состояла в том, что через гранты покрывались расходы на все: на аренду помещения для офиса, расходы как проведение тренингов и др. мероприятий.

Согласно "Закона КР "О некоммерческих организациях" ст. 19. "Создание общественного объединения учредить" общественное объединение могут три человека, ст.25. "Решение о создании фонда" учредить фонд может одно лицо. Этим пользовались недобросовестные учредители - один человек создаёт НКО для собственных интересов! В новом, предлагаемом варианте в законе об НКО учредителями могут быть 10 человек, это не ограничение на свободу прав, а увеличение ответственности! Одна из руководительниц такого НКО, считает такое новшество угрозой для создания новых НКО! В стране уже зарегистрированы десятки тыс. НКО, пусть они работают во благо народа, а не для личных целей учредителей НКО. Далее сравнивает НКО с другими организациями как ОсОО, ведущих экономическую деятельность. ОсОО, во-первых, отвечают лично по своим личным средствам перед фискальными органами, а НКО не отвечает!

В целом, причина недовольства кроется в личной заинтересованности самих действующих руководителей НКО-грантополучателей. Можно привести пример семейной преемственности, когда в КР крупные НКО грантополучатели, где руководители этих НКО сидят десятками лет, а если уходят с поста, то возглавляют их сестры, дети, но никак не другие. Может поэтому продвигаемые НКО-сектором в последние 30 лет множество задач не осуществились, столько законопроектов было инициировано и принято, но так не достигнуто гендерное равенство полов, продолжается дискриминация прав женщин. Есть много таких вопросов к НКО.

НКО желает исполнения Конституции, требуя смены руководства во власти согласно законодательству. Это считают автократией во власти, а автократии в НКО разве нет. Информация про творящиеся дела в Коалиции "За демократию и гражданское общество", думаю, есть наглядный пример как работает НКО, а ведь учредители его – множество организаций НКО-сектора Кыргызстана.

Другой пример, когда НКО-активисты были водворены в СИЗО, что-то не слышно было многоголосья в СМИ и митингов в их поддержку так же, как сейчас идет давление на принятие изменений в Закон об НКО и других законов КР.

Отсылка на международные договора и конвенции о правах человека не более чем ширма. В основе деятельности НКО-грантополучателей заложен конфликт интересов с властью из-за привычки жить на широкую ногу, когда нет никакого контроля. Они считают это демократией. В сайте одного международного фонда-грантодателя записано, что принципом выдачи является нелояльность НКО к власти. Если прямо понимать это выражение - нелояльные, значит втихую взращивать или раскачивать такие силы через данные НКО-грантополучатели. Например, один деятель из НКО, сообщает "суть нашей работы - мы создаем в КР общественное мнение". Вдумайтесь, почему они?! Они что представляют значительную в стране общественную силу? Общественной силой могут быть только системные или несистемные партии, поскольку там есть чётко обозначенные законом их функции и участвуют на выборах на всех уровнях согласно законодательству. Однако, НКО пусть тоже выражают мысли, но тогда попробуйте без грантов! Многие активисты показали, что могут работать в экстремальных ситуациях сплоченно творить добрые дела и помогать обществу, пример тому, действия волонтеров страны, которые спасали жизни, подвозили продукты, медикаменты нуждающимся без никаких организаций в НКО. Потом самораспустились. Жительница Бишкека, обратившаяся за защитой своих прав в одну НКО, получила ответ "помочь не можем, гранты кончились. Мы сейчас никого не защищаем".

Говоря о том, что принятие закона об НКО повлияет на инвестиционный климат в стране, то это большой обман. Основной товарооборот ведётся со странами ЕАЭС, Китаем и другими дружественными странами. Оттуда идут также основные инвестиции. Они хотят сотрудничать с независимым мирным Кыргызстаном, где не будут вести свою деструктивную, разлагающую общество и нелояльная властям, прозападные НКО.

Наши НКО сами выдают себя, обращаясь зарубежным организациям с призывом защиты, тогда чем они не "иноагенты", если их защищает заграница. Кричат "не пущать в заграницу депутата Нарматову", что за однобокость?! Значит сам НКО-сектор, радикален по своей сути.

Будем надеяться после смелого ответа президента Садыра Жапарова госдепу США, наконец-то, Жогорку Кенеш станет думать с кем они, с родным государством или…?! Прежде всего инициаторы закона об НКО исходят из защиты государственной безопасности. Они не желают, чтобы в действительности могло получиться, как говорят в народе "байкуштун уйун коногу бийлейт" (у плохого хозяина гость управляет)", - заявила Калдан Эрназарова.