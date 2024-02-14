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Группа лиц вымогала 2 тыс. долларов у жителя Оша

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В Оше с начала года неустановленные лица по имени "Инаятулло", "Дастан" и "Элмурод" по предварительному сговору путем угрозы и применения физической силы вымогали денежные средства в сумме 2000 долларов у местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, 29 января неустановленные лица по предварительному сговору применив физическую силу в отношении Д. М. посадили в автомашину марки "Хонда Фит", повезли в район асфальтно-бетонного завода к реке Ак-Буура города Ош, применив силы забрали у мужчины 600 долларов. Также остальную сумму денег потребовали приготовить к 5 февраля. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 208 (Вымогательство) УК КР.

В ходе проведения следственных мероприятий были задержаны М. И. и К. Д. 1991-года и водворены в ИВС.


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URL: https://www.vb.kg/435329
Теги:
вымогательство, задержание, Ош, МВД
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