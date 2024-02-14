Группа лиц вымогала 2 тысячи долларов у жителя Оша

В Оше с начала года неустановленные лица по именам Инаятулло, Дастан и Элмурод по предварительному сговору путем угрозы и применения физической силы вымогали денежные средства в сумме 2000 долларов у местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, 29 января неустановленные лица по предварительному сговору, применив физическую силу в отношении Д. М., посадили его в автомашину марки "Хонда Фит" и повезли в район асфальтно-бетонного завода к реке Ак-Буура города Ош.

Затем они забрали у мужчины 600 долларов. Остальную же часть денег потребовали приготовить к 5 февраля. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 208 (Вымогательство) УК КР.

В ходе проведения следственных мероприятий были задержаны М. И. и К. Д. 1991-года и водворены в ИВС.