Министр обороны КР: В Афганистане служили свыше 7 тысяч кыргызстанцев

В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 35-ой годовщине вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана.Сообщили представители Управления информационного обеспечения МО КР

Министр обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов поздравил военнослужащих и служащих, выполнявших интернациональный долг в Афганистане, с очередной исторической датой, и обращаясь к воинам-интернационалистам, сказал -

"Через афганскую войну прошло более полумиллиона советских солдат и офицеров включая 7141 кыргызстанцев, из которых погибли и умерли от ран свыше 300 человек, 4 пропали без вести, 1500 получили ранения и контузию. Мы не вправе забывать: военные люди шли на нее следуя присяге и эти тысячи военнослужащих отдали свои жизни выполняя свой солдатский, свой воинский долг.

Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и афганская война. Но войны не проходят бесследно - в память людей она будет жать еще долго потому что история ее написана кровью солдат и слезами матерей. Пусть никогда не знают войны ваши сыновья, дети ваших близких и знакомых. Пусть все живут в мире и согласии".

Завершилось мероприятие концертной программой подготовленной творческим коллективом национальной филармонии.

Справочно: 35 лет назад, символическим переходом через пограничный пост "Термез", командующим 40-й армии генералом Борисом Громовым был окончательно завершен вывод советских войск из "опаленной" войной афганской земли, тем самым, была закрыта одна из трагических страниц современной истории.

Внутренний вооруженный конфликт в Афганистане длился с 1979 по 1989 годы, а именно - девять лет, один месяц и девятнадцать дней, и был наиболее длительным и крупным применением наших войск за пределами Советского Союза в мирное время. В той войне ограниченному контингенту советских войск противостоял сильный противник, поддерживаемый многими странами запада, Среднего Востока и другими, насчитывавший на территории страны свыше 180 тысяч человек, сведенных в более чем 4 500 отрядов.

Всего, за период войны на территории Демократической Республики Афганистан, прошло военную службу 620 тысяч военнослужащих. Кроме того, на должностях рабочих и служащих в советских войсках находились на этот период 21 тысяч человек.

Общие безвозвратные людские потери советских вооруженных сил вместе с пограничными и внутренними войсками составили 14 453 человек. За этот же период пропало без вести и попало в плен 417 военнослужащих, из которых 119 военнослужащих было вызволено из плена.

За героизм и мужество, самоотверженное исполнение своего воинского долга Указами Президиума Верховного Совета СССР были награждены орденами и медалями СССР более 200 тысяч военнослужащих, рабочих и служащих ограниченного контингента советских войск в Афганистане, в том числе, более 10 тысяч - посмертно. 66 военнослужащим из состава ограниченного контингента советских войск в Афганистане было присвоено звание Героя Советского Союза, в том числе 23 - посмертно.

В боевых действиях в составе ОКСВА принял участие 7 141 воин-кыргызстанец, из них: погибло 300 человека, ранено 1 500 человек, пропало без вести 4 человека, и получили увечья 1500 человек.

Участники "афганской" войны продолжают служить в вооруженных силах в качестве гражданского персонала. Их бесценный боевой опыт и нравственный потенциал служат неиссякаемым источником укрепления морального духа и высокого профессионального мастерства для нынешнего поколения защитников Отечества.