Досалиев: Назрела необходимость совместной охраны границы под эгидой России

Эксперт по вопросам безопасности Нурлан Досалиев на круглом столе "Угрозы и риски 2024 года: кто сможет гарантировать стабильность в Центральной Азии в условиях геополитической турбулентности" назвал факторы настоящего периода времени, на фоне которых происходит развитие обстановки в мире.

"Прежде всего - это напряженная медико-биологическая ситуация в мире, которая сопровождается новыми вариациями Covid19, вспышками новых инфекций в различных регионах мира, природу возникновения которых затрудняются определить медицинские инстанции, а также эпидемии среди домашнего скота, птицы и диком животном мире;

Второй фактор - в ведущих странах мира наблюдается процесс расстановки кадров, имеющих опыт работы в спецслужбах, военных ведомствах на основные государственные должности, в т.ч. во внешнеполитических ведомствах (тем самым решаются соответствующие задачи безопасности данных государств);

Третье - Генсек ООН в своей речи признал, что мир погружается в хаос и аппарат ООН не имеет никаких рычагов воздействия для нормализации ситуации в конфликтных районах земного шара.

И главное событие, определяющее перспективы развития обстановки в мире – это СВО на Украине, где четко определился технологический военный перевес Вооруженных Сил России над странами коллективного запада и блоком НАТО. Наблюдаются процессы, при котором США стремятся "выйти из игры", переложив ответственность за войну на плечи непосредственно НАТО, "подставляя" при этом государства Европы.

Одновременно с этим, США и их союзники, в первую очередь Великобритания, развязали новую войну на Ближнем Востоке, затем спровоцировали на боевые действия теперь уже йеменских хуситов. Закрытие мирового трафика в зоне Баб-эль-Мандебского пролива имеет целью блокирование интересов Китая в первую очередь, а также Европы и Азии (фондовые, биржевые рынки, остановка финансовой, деловой активности и пр.). Таким образом, продолжается попытка глобального переформатирования мира со стороны англосаксонского мира и можно говорить о начале масштабной операции против КНР. Украинское поле боя для запада проиграно, начинается новая волна дестабилизации ими в обширном районе: Ближний Восток – Центральная Азия – Средняя Азия – Китай – АТР. Все враждебные действия, направленные западом против Китая, самым непосредственным образом затрагивают Кыргызстан и другие республики, как непосредственно стран-соседей", - сказал он.

В этой связи, продолжил эксперт, надо отметить, что Пакистан, равно как и Индия, стали накачиваться западным вооружением. Кроме того, в северные провинции Афганистана стали прибывать отряды пакистанских талибов, подпитываемые идеями "нести джихад в страны Средней Азии".

"Огромный потенциал вооружения и техники, оставленный США в Афганистане, а также действия США и Великобритании по созданию "коалиции международных сил терроризма" на афганской территории, усугубляют опасные тенденции со стороны южных рубежей Среднеазиатского региона.

В предстоящий период прогнозируется всплеск конфликтных ситуаций по водной проблеме в регионе. Данные конфликты также подпитываются со стороны западных структур.

Особо необходимо отметить новые тренды в миграционной обстановке в Среднеазиатском регионе. С началом СВО на Украине страны Западной Европы вдруг озаботились вопросом трудовой занятости населения республик Средней Азии. Например, Великобритания последние два года стала набирать сезонных рабочих из стран региона (например, для Кыргызстана квота в 6 тыс. человек в 2023 году увеличена до 8 тыс. чел в 2024 году). При этом власти ВБ не допускают повторного приезда одних и тех же лиц, стремясь к охвату как можно большего количества граждан КР. Какие цели при этом преследуются?

Германия: если в 2022 году квота для граждан КР и других республик составляла всего по 1-1.5 тыс. человек, то теперь в СМИ мелькает цифра более чем в 70 тысяч человек. Только из Узбекистана Германия готова принять в 2024 г. 50 тыс. чел. И так далее. Теперь уже и Израиль планирует вместо уволенных палестинцев привлечь в страну несколько десятков тысяч работников из Узбекистана и других стран региона. Можно только порадоваться за международную кооперацию, хотя бы на уровне трудовой миграции. Однако напрашивается далеко невеселая параллель из истории Ливии. Тысячи ее граждан, прошедших обучение в ВУЗах и трудовую миграцию в странах Западной Европы, стали ядром антиправительственных выступлений и последующей гражданской войны, которая привела к распаду социальной Ливийской Джамахирии. Просто потому что за несколько лет западноевропейские структуры сумели перевернуть сознание ливийских граждан в нужном для себя ключе и их же руками уничтожить ливийскую государственность. И этот сценарий был применен на многих государствах разных континетов. Нужен ли этот путь республикам Средней Азии? В нынешнем современном мире, погружаемом в хаос, вопросы, касающиеся безопасности, надо ставить предельно четко и жестко.

Одновременно с оттоком трудовых мигрантов в западную Европу в наш регион последние несколько лет зарубежными структурами организован процесс прибытия граждан Пакистана, Бангладеш и др. в качестве трудовых мигрантов и на учебу в ВУЗах. В ОАЭ, Саудовской Аравии и других странах Персидского залива трудовые пакистанские мигранты имеют возможность получения более высокого заработка в гораздо теплых климатических условиях. Ни Кыргызстан, ни наши соседи – бывшие республики СССР - не имеют пока экономического потенциала, сравнимого со странами арабского пояса. Возникает закономерный вопрос: в каких целях зарубежными структурами организован процесс трудовой миграции из региона с нестабильной военно-политической обстановкой на нашу территорию? (Надо указать, что при этом используется несовершенство нашего законодательства, неразбериха во взаимодействии министерств и ведомств, коррупционные проявления в структурах, работающих с миграцией.) Например, с начала 2024 года зафиксировано резкое увеличение количества приезжих пакистанцев в Чуйскую область КР (в соцсетях называется цифра в 5-6 тыс.). При этом следует учитывать, что на территории Пакистана, Бангладеш и смежных стран давно культивируются околоисламские учения реакционной направленности. На территории наших республик образуются новые чужеродные "джамааты" с языком урду и т.д., что является препятствием для их контроля со стороны наших спецслужб и правоохранительных органов.

Наряду с тревожной медико-биологической ситуацией в мире опасной новостью звучат сообщения о попытках разработки "суперчеловека" в США и других странах методами генной инженерии, в том числе, с использованием генома одного из народов Средней Азии. Возникают вопросы о целях и задачах подобных разработок. Это все происходит на фоне угроз и рисков, связанных с разработками искусственного интеллекта, особенно в военно-прикладных сферах.

Таким образом, КР, наряду с соседними странами региона Средней Азии, становится лицом к лицу перед опасными вызовами и угрозами. Ни одна из стран региона не обладает соответствующим уровнем технологического, организационного, военно-технического и другими видами развития для противодействия современным масштабным угрозам безопасности. Уровень ОДКБ уже давно является недостаточным для обеспечения безопасности государств региона. Давно назрела необходимость коллективного обеспечения охраны Государственной границы, создания систем военной и государственной безопасности под эгидой Российской Федерации. В сегодняшнем мире, который погружается в хаос, только РФ обладает всеми признаками цивилизации образующего государства", - добавил Нурлан Досалиев.

Отметим, в Бишкеке прошел круглый стол, организованном Центром экспертных инициатив "Ой Ордо", "Угрозы и риски 2024 года: кто сможет гарантировать стабильность в Центральной Азии в условиях геополитической турбулентности".