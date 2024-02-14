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В Кыргызстане легализовать имущество и доходы можно до 9 июня 2024 года

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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики информирует о том, что граждане могут воспользоваться Законом "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц" до 9 июня 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

"Закон предусматривает легализацию активов (движимое и недвижимое имущество, денежные средства и другое), имеющиеся по состоянию на 1 января 2023 года.

При этом государство предоставляет декларанту ряд гарантий в части сохранности активов и защиты от уголовного преследования. Так, одной из гарантий является уничтожение всех налоговых деклараций физических лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей), представленных в налоговые органы в подтверждение своего имущественного положения и доходов до даты вступления в силу Закона "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц".

За легализованные активы физических лиц уплата налоговых и таможенных платежей, взносов по социальному страхованию и иных обязательных платежей не предусмотрена.

Для прохождения добровольной легализации гражданину необходимо заполнить форму специальной декларации и заверить ее у государственного нотариуса (в т.ч. в консульских учреждениях, посольствах за пределами страны).

Далее в течение срока декларирования необходимо переоформить право собственности на декларанта от номинальных владельцев.

Целью данного Закона является привлечение имущества и доходов физических лиц в легальный экономический оборот, увеличение внутренних и внешних инвестиций в экономику страны, уменьшение доли теневой экономики, подготовка к всеобщему декларированию, также обеспечение гарантий сохранности активов и защита их владельцев от преследования со стороны госорганов за нарушения требований законодательства, которые могли иметь место до введения добровольного декларирования активов, предусмотренного законом".


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URL: https://www.vb.kg/435340
Теги:
ГНС, Кыргызстан
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