В честь 15-летия О! дарит в 2 раза больше интернета!

Мобильный оператор О! в 2024 году празднует своё 15-летие и в честь столь красивой даты увеличивает объём интернета на тарифах линейки "Переходи на О!" в 2 раза!

"В 2 раза больше интернета, вдвое больше впечатлений и положительных эмоций. Мы говорим "Спасибо!" всем нашим абонентам за доверие и любовь. Весь коллектив О! отвечает взаимностью и дарит двойной объём интернет-пакетов на самых популярных тарифах нашей сети", – прокомментировал событие коммерческий директор Мобильного оператора О! Максим Сидоренко.

Позитивное нововведение в рамках праздничной акции коснётся следующих тарифных планов: "Переходи на О! 145 + O!TV", "Переходи на О! 160 + O!TV" и "Переходи на О! 195 + O!TV".

Акция действует с 15 февраля до 31 мая 2024 года включительно.

Подробнее о тарифах линейки "Переходи на О!" можно узнать на сайте o.kg.

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